09:16 Verstappen kende overigens geen ideale laatste ronde, want in de eerste bochtencombinatie ging hij kort met twee wielen van de baan. Daardoor was een grote verbetering niet mogelijk en kon Perez hem verslaan in de kwalificatie. Het is de eerste keer dat de Nederlander in de kwalificatie zonder crashes en technische problemen verslagen wordt door een teamgenoot sinds Daniel Ricciardo eind 2018 vertrok bij Red Bull Racing.