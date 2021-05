10:25 En Lewis Hamilton staat dus voor de honderdste keer op pole. Een onwerkelijk gevoel waar de Engelsman zijn team uitgebreid voor bedankt: "Dit is allemaal te danken aan de mannen en vrouwen in de fabriek, het is een droom om met deze jongens te werken. Wie had gedacht dat we op 100 zouden zitten! Ik ben extatisch! Het voelt als mijn eerste!"