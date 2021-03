08:41

Daarmee ronden we het live verslag van VT1 in Bahrein af. Later vanmiddag zijn we rond 15.45 uur terug voor het live verslag van de tweede oefensessie, tot die tijd houden we je via het reguliere liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de autosport. Hartelijk dank voor het lezen en graag tot vanmiddag!