We zijn dit weekend terug op min of meer bekend terrein, het 5.338 meter lange Istanbul Park. Het circuit telt 14 bochten, waarbij bocht 8 de meeste bekende is. Deze gaat linksaf, iets naar beneden en heeft een dubbele apex. Kunnen de de hedendaagse Formule 1-wagens er volgas doorheen? We zullen het zien.