De tweede dag met actie op het asfalt gaat over ruim tien minuten van start. Gisteren kwamen de coureurs voor het eerst in actie sinds de openingsrace in Bahrein. Valtteri Bottas was in beide trainingen de snelste, voor teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde de eerste sessie op P3, in de tweede viel hij al na ruim vijf minuten stil met een kapotte aandrijfas.