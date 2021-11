17:03 Daarachter is Sainz op de vijfde plek de 'best of the rest', maar hij zit al ruim een seconde achter Verstappen. Gasly sluit de vrijdag af op P6, voor Leclerc en de prima ogende Tsunoda. Vettel reed de negende tijd, terwijl Alonso de top-tien voltooit. Opvallend is dat beide McLarens buiten de top-tien eindigen, hoewel Ricciardo daar door zijn bakproblemen weinig aan kon doen.