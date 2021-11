11:07 En daarmee ronden we ook het verslag van de tweede oefensessie voor de Braziliaanse GP af. Over ruim drie uur zijn we terug om live verslag te doen van de derde F1 Sprint van 2021. Als er voor die tijd duidelijkheid komt over de onderzoeken naar Verstappen en Hamilton, brengen wij jullie via de reguliere berichtgeving op de hoogte. Hartelijk dank voor het lezen en graag tot straks!