05:16 Met nog een kwartier te gaan in VT1 is het al een productieve sessie geweest voor Ocon. De Alpine-coureur staat nu even in de pits, maar heeft al twintig ronden afgelegd op Istanbul Park. In dat klassement volgen Leclerc, Gasly en Tsunoda met 19 ronden, Verstappen is samen met Sainz en Schumacher de minst productieve man met 14 ronden.