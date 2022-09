F1 Zandvoort 2022 liveblog: Volg de kwalificatie van de Dutch GP

Het Nederlandse Grand Prix-weekend is drie vrije trainingen oud, maar heeft nog geen enkele keer een Red Bull een sessie als snelste zien afsluiten. Charles Leclerc heeft momenteel de beste papieren. De Monegask eindigde VT2 als rapste en herhaalde dit kunstje in de afsluitende training. Mercedes heeft ten opzichte van België echt een stap gemaakt. George Russell besloot VT3 als tweede, voor Max Verstappen. Omdat de verschillen tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing zo klein zijn, belooft de kwalificatie een spannende te worden. Gaat de strijd om pole tussen Leclerc, Russell en Verstappen of kunnen Lewis Hamilton, Sergio Perez en Carlos Sainz er zich nog mee bemoeien?

De mannen van Alpine, en dan met name Fernando Alonso, hebben ten opzichte van vrijdag ook een stap gemaakt. De Spanjaard was beide McLarens te snel af in VT3. Gezien hun intense strijd in het constructeurskampioenschap, wordt de kwalificatie ook voor hun belangrijk. In de kwalificatie is het vanwege de krappe sectoren met name van belang dat je op het juiste moment de baan opgaat. In de derde training hebben we verschillende keren gezien dat coureurs elkaar hinderen. Dat kan invloed gaan krijgen op het krijgen van een goede startpositie.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland staat op het punt van beginnen. Mis niets met dit liveblog bij deze sessie.