F1 Zandvoort 2022 liveblog: Volg de derde vrije training van de Dutch GP

Circuit Zandvoort is dit weekend omgetoverd tot één groot oranje feest. De Nederlandse fans reisden vrijdag al in groten getale af naar het circuit in de duinen. Vandaag gaat de Dutch Grand Prix verder met allereerst de derde vrije training. Ferrari en Mercedes kwamen uitstekend uit de startblokken in de eerste en tweede vrije training. De twee F1-teams waren Red Bull Racing te snel af. Max Verstappen had opstartproblemen in de eerste training met een haperende versnellingsbak. In de tweede sessie kon de regerend wereldkampioen zijn rondjes rijden, al was hij na afloop niet tevreden. Het gat naar de snelste man, Charles Leclerc, bedroeg zeven tienden. Het is voor alle Verstappen-fans te hopen dat de Oostenrijkers de juiste afstelling hebben gevonden vrijdagavond. Kunnen Verstappen en Sergio Perez een inhaalslag maken of blijven Ferrari en Mercedes de lakens uitdelen?

McLaren beleefde ook een uitstekende openingsdag. De Britten waren hun voornaamste concurrent Alpine in beide trainingen te snel af, al was Lando Norris de enige die dat lukte in VT2. Het belooft opnieuw een intense strijd te worden in de middenmoot. Een goede uitgangspositie voor de race is cruciaal, aangezien inhalen lastig is op Circuit Zandvoort. Ook de teams uit het middenveld willen de derde training natuurlijk zo goed mogelijk benutten. Houdt McLaren de touwtjes stevig in handen of gaan we een verrassing zien? Wat kan Alexander Albon in de Williams en slaagt Yuki Tsunoda erin de verloren tijd na zijn schuiver van vrijdag goed te maken?

De antwoorden op alle vragen gaan we vanaf 12.00 uur krijgen. Mis niets van alle actie in de derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland met dit liveblog.