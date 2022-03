F1-test 2022 liveblog: Volg de openingsdag van de test in Bahrein

02:57 We moeten het hebben over de niet-bestaande sidepods van Mercedes. Wat zijn de voor- en nadelen? Het zorgt ervoor dat de dwarsdoorsnede van de wagen minder groot is, reduceert drag en maakt de vloer nog belangrijker. Een mogelijk nadeel is dat de interactie tussen de voorkant van de sidepod en de vuile lucht van de band verdwijnt. Die beide zaken zijn toch wel aardig belangrijk voor een F1-wagen.