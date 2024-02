F1 Live testdagen Bahrein 2024: Volg alle actie van dag 3 in ons liveblog

Na twee Formule 1-testdagen worden de eerste conclusies voorzichtig getrokken. Een aantal teams staat er goed voor, anderen hebben wat meer moeite om aan te haken. Worden die conclusies op vrijdag tijdens de laatste testsessies bevestigd of zien we verrassingen?

Bij Red Bull Racing was de donderdag minder succesvol dan de woensdag. In de ochtend kampte de RB20 met een remprobleem, waardoor Sergio Pérez niet heel veel rondjes kon afleggen. Het hielp ook niet mee dat ruim anderhalf uur voor de lunchpauze een putdeksel losging op de baan, waardoor de ochtendsessie ten einde kwam. De Mexicaan mag het vrijdagochtend weer laten zien. Kan hij een goede test afleveren? En wat kan Max Verstappen? De Nederlander heeft de hele donderdag toe kunnen kijken en mag namens Red Bull de laatste kilometers tijdens de testdagen afwerken. Woensdag was de regerend wereld kampioen snel en productief, lukt dat op vrijdag wederom?

Carlos Sainz was op donderdag in de Ferrari het snelste. De Spanjaard deed dat met de zachtere C4-band. Met iets meer dan een seconde voorsprong op nummer twee Lewis Hamilton is het gat redelijk groot. Blindstaren op de tijden heeft natuurlijk niet zoveel zin, maar het is een goede start voor de formatie uit Maranello. Kan Ferrari ook op de slotdag van de test goede resultaten laten zien? Of tovert een ander team een razendsnelle rondetijd uit de hoge hoed?

Waar er positieve verrassingen zijn, zijn er ook negatieve. Denk bijvoorbeeld eens aan Alpine. De Franse renstal werkt een eigen testprogramma af, maar de camera is nauwelijks op de A524 gericht geweest. Na twee dagen lijkt het erop dat de formatie uit Vichy/Enstone het weer niet heel makkelijk heeft. De auto is grotendeels ongespoten, maar ze rijden zo mogelijk nog kleurlozer rond deze testdagen. Gaan ze op vrijdag nog wat moois laten zien?

Wil je niets missen van alle actie tijdens de derde testdag in Bahrein? Volg dan vanaf 07.30 uur hieronder het uitgebreide liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plaatse en de mooiste foto's van alle technische innovaties van de teams.