F1 Live testdagen Bahrein 2024: Volg alle actie van dag 2 in ons liveblog

Het Formule 1-seizoen is dan officieus begonnen. Op woensdag reden alle teams voor het eerst langere tijd met hun nieuwe strijdwapens. Het ene team stond er goed voor, de andere kende een hele moeilijke dag. Wat brengt de tweede dag?

Bij Red Bull Racing is de eerste dag een groot succes. Max Verstappen mocht namens de Oostenrijkse renstal de opening voor zijn rekening nemen en deed dat met verve. De Nederlander was niet alleen snel, maar ook nog eens enorm productief. Hij tikte als eerste coureur de honderd rondjes aan en dat laat zien dat het met de betrouwbaarheid van de RB20 wel goed zit. Donderdag moet hij de auto delen met teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan staat voor zijn eerste testdag met de nieuwe wagen en kan na de sterke woensdag van Verstappen vol vertrouwen instappen.

Bij McLaren is men ook tevreden. Lando Norris en Oscar Piastri reden veel rondjes en lieten een goede pace zien. Eerstgenoemde coureur was zelfs achter Verstappen de tweede van het veld. Piastri reed een mooi aantal rondjes en kan tevreden zijn. Ook Fernando Alonso was productief in de Aston Martin. Kunnen de McLarens en Alonso hun sterke optredens op woensdag doortrekken naar donderdag?

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. En als we het over de verliezers hebben, dan moet in ieder geval Williams genoemd worden. In de ochtendsessie leek het lange tijd goed te gaan, maar een minuut of twintig voordat de lunchpauze begon stond Alexander Albon met een benzinetoevoerprobleem aan de kant. De middag werd voor de formatie uit Grove en coureur Logan Sargeant een regelrechte ramp. Sargeant spinde vroeg waardoor een set banden afgeschreven werd, daarna begaf de aandrijfas het ook nog eens. Geen fijne dag voor de Britse renstal.

Ook Haas viel tegen. Althans, tegenvallen, ze hadden het zelf ook wel ingeschat dat ze er niet geweldig bij zouden zitten. Toch is het voor te stellen dat ze ook weer niet een gat van vier seconden tot de snelste tijd van Verstappen hadden voorspeld. Het positieve van de dag was dat er relatief veel rondjes werden gereden.

