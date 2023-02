F1 Live test Bahrein 2023: Volg alle actie van dag 2 in ons liveblog

Tijdens de eerste testdag hebben de fans voor het eerst kennis gemaakt met de nieuwe RB19, die daarbij meteen een goede indruk achterliet. De bolide van Red Bull Racing bleek getuige de 157 afgelegde ronden zeer betrouwbaar, terwijl de snelste dagtijd van Max Verstappen laat zien dat de auto ook de snelheid heeft. Natuurlijk moeten de tijden nog met een korreltje zout bekeken worden, maar de eerste dag geeft in ieder geval hoop voor het team uit Milton Keynes. Ook Aston Martin kan hoop putten uit de eerste dag, want Fernando Alonso posteerde de AMR23 knap op de tweede positie. Hij gaf slechts 0.029 seconde toe op Verstappen, al was de betrouwbaarheid van de bolide nog niet helemaal tiptop toen Felipe Drugovich 's ochtends de enige code rood veroorzaakte. Ferrari zag de beide coureurs intussen op posities drie en vier eindigen, nadat zij een probleemloze dag hadden meegemaakt.

Op Red Bull na kozen alle teams ervoor om de eerste testdag te verdelen over de beide coureurs. Dit betekent dat Sergio Perez de enige overgebleven coureur is die zijn eerste officiële meters van het seizoen 2023 gaat maken. Hij opent de dag, waarna teamgenoot Verstappen 's middags in de RB19 stapt. De laatste testdag neemt Perez volledig voor zijn rekening, waardoor we Verstappen na de middagsessie op vrijdag pas weer terug zullen zien bij de seizoensopener. Deze begint op vrijdag 3 maart met de eerste vrije training, ook hier in Bahrein. Net als Verstappen komt ook Nyck de Vries op de tweede testdag in de middagsessie in actie. Daarmee houdt AlphaTauri vast aan dezelfde verdeling als op donderdag, toen de Fries ook 's middags achter het stuur van de AT04 kroop. Hij reed 85 ronden en klokte de dertiende tijd. Verder zijn er twee teams die vandaag slechts één coureur inzetten. Aston Martin laat alleen Fernando Alonso rijden, terwijl Zhou Guanyu de hele vrijdag in de Alfa Romeo C43 zit.

Elke ochtend om 08.00 uur Nederlandse tijd springt het licht in de pitstraat op groen en dat geldt dus ook voor de vrijdag, de tweede dag van de wintertest in Bahrein. Vanaf 12.15 uur hebben de teams een lunchpauze van een uur, waarna de teams tot 17.30 uur doorrijden op het circuit in Bahrein. Wil je door middel van tekst en video op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op en naast de baan? Geen nood. Motorsport.com doet tijdens de testdagen live verslag van al het testwerk in Bahrein. Met onze F1-journalisten op locatie blijf je bij ons op de hoogte van het laatste nieuws.