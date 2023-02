F1 Live test Bahrein 2023: Volg alle actie van dag 1 in ons liveblog

De presentaties zijn geweest. De voorpret is voorbij. Het is tijd voor het echte werk. Vandaag worden de motoren weer tot leven gebracht voor de Formule 1-test op het Bahrain International Circuit. Drie dagen lang gaan de F1-teams onderzoeken hoe hun nieuwste creatie in elkaar steekt in een poging zich goed voor te bereiden op de seizoensstart, die 5 maart plaatsvindt op hetzelfde circuit. Elke dag wordt er getest van 08.00 uur tot 17.30 uur Nederlandse tijd, met vanaf 12.15 uur een uur lunchpauze.

Donderdagochtend zullen de ogen met name gericht zijn op de garage van Red Bull Racing. Onlangs toonde de wereldkampioen in New York City alleen de kleuren voor 2023, maar hielden ze de echte RB19 nog onder de pet. Om 08.00 uur Nederlandse tijd springt het licht in Bahrein op groen voor de start van de eerste dag. Max Verstappen opent namens Red Bull de test en verschijnt naar alle waarschijnlijkheid zeer spoedig op het asfalt met de nieuwe creatie van genie Adrian Newey. Met welke nieuwe technische vondsten is Red Bull gekomen? En in hoeverre verschilt de RB19 van de dominante RB18? Dit zijn waarschijnlijk de twee belangrijkste vragen die Ferrari en Mercedes hebben.

De concepten van die twee F1-teams zijn echter al een stuk duidelijker. Mercedes houdt vast aan het 'no pod-concept' en ook Ferrari is geen andere richting ingeslagen met de SF-23. 2023 wordt een belangrijk jaar voor beide formaties. Het Duitse merk kende door porpoising een zeer lastig 2022 en is gebrand op eerherstel. Dit geldt ook voor Ferrari, al ligt hun focus met name op het betrouwbaarder maken van de power unit. Daarnaast is het de vraag hoe groot de stap is die Alpine kan maken op weg naar de top drie en hoe de andere teams zich hebben ontwikkeld tijdens de winter. Voor de Nederlandse F1-fans is er na de lunch nog een heugelijk moment. Nyck de Vries neemt dan als nieuwbakken AlphaTauri-coureur het stuur over van teamgenoot Yuki Tsunoda en trapt zijn testwerk met de AT04 af.

Wil je door middel van tekst en video op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op en naast de baan? Geen nood. Motorsport.com doet de komende drie dagen live verslag van al het testwerk in Bahrein. Met onze F1-journalisten op locatie blijf je bij ons op de hoogte van het laatste nieuws.