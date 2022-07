F1 Grand Prix van Oostenrijk 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

De Formule 1 werkt dit jaar drie keer een zaterdagse sprintrace af en de Red Bull Ring is gekozen als de locatie waar de coureurs dat voor de tweede keer dit seizoen doen. Dat betekent dat de zaterdag ditmaal niet in het teken staat van de kwalificatie, want die is op vrijdag al afgewerkt. Max Verstappen heeft zich daarin verzekerd van de beste startpositie voor de sprintrace door Charles Leclerc met 0.029 seconde voor te blijven. Met Carlos Sainz op de derde plek en met minder dan één tiende achterstand op Verstappen, belooft de strijd later vanmiddag een spannende te worden. Maar hoe komen de drie sterkste coureurs uit de kwalificatie voor de dag tijdens de tweede vrije training, waarin de coureurs zich kunnen opwarmen voor de sprintrace?

Voor Sergio Perez wordt het minstens zo belangrijk om aan de racesnelheid te werken, want hij is teruggezakt naar de dertiende startpositie vanwege het overschrijden van track limits in Q2. Kan hij indrukwekkende tijden laten zien tijdens de tweede oefensessie? En heeft McLaren tegen die tijd de problemen met de bolides van Lando Norris en Daniel Ricciardo opgelost, waardoor het tweetal in de kwalificatie bleef steken op de posities 15 en 16? En hoe staat Mercedes er eigenlijk voor, nadat Lewis Hamilton en George Russell hun auto allebei in afzonderlijke incidenten in de bandenstapels parkeerden tijdens het laatste segment van de kwalificatie?

Aan de andere kant hebben Alpine en Haas juist een sterke indruk achtergelaten tijdens de kwalificatie op vrijdag, want zij eindigden allebei met beide auto's in de top-tien. Hoe zit het echter met hun race pace? Hebben zij op dit front ook een voordeel ten opzichte van de concurrenten in de middenmoot?

Op deze vragen gaat in de loop van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk een antwoord komen. De sessie begint om 12.30 uur en via het onderstaande liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op en naast de baan.