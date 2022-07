F1 Grand Prix van Oostenrijk 2022 liveblog: Volg de sprintrace

In een spannende kwalificatiesessie verzekerde Max Verstappen zich vrijdag van de pole-position voor de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk. De WK-leider van Red Bull Racing had minder dan een tiende marge op Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar dat was dus voldoende voor de beste startpositie in de korte zaterdagse race. Sergio Perez moet het na een gridstraf doen met de dertiende startpositie.

Het hele weekend zijn de onderlinge verschillen al klein en dat was in de tweede training van zaterdagmiddag niet anders. Daar waar Verstappen nog de snelste was in de eerste training en de kwalificatie, waren de rollen in VT2 omgedraaid. Sainz klokte de snelste tijd, terwijl Leclerc een halve tiende toegaf en op P2 eindigde. Verstappen was op de derde positie de beste Red Bull, maar het verschil met de snelste tijd was zo'n anderhalve tiende van een seconde. De twee topteams lijken dus weinig voor elkaar onder te doen, maar hoe zijn de verhoudingen tijdens deze sprintrace over 24 ronden?

Nadat beide Mercedes-coureurs crashten in het laatste deel van de kwalificatie, moesten de monteurs van het team hard aan de slag om de auto's van Lewis Hamilton en George Russell opnieuw op te bouwen. Met name Hamilton verloor hierdoor veel tijd in de afsluitende training, maar desondanks klokte hij de negende tijd. Russell deed het met P7 iets beter. Is het voldoende om tijdens de sprintrace de aansluiting te houden bij Verstappen en de Ferrari's? Of moet het team de sterke Alpine-coureurs zelfs voor zich dulden qua racesnelheid?

Daarnaast is het de vraag wat Perez kan vanaf zijn dertiende startpositie. Hij reed in Q3 de vierde tijd, maar dat resultaat - en zijn snelste ronde in Q2 - werd geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits. In 95 ronden, verdeeld over twee races, staat Perez voor de taak om zich zo ver mogelijk naar voren te werken, maar hoe ver gaat hij komen?

Op deze vragen komt gedurende de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk een antwoord. De korte wedstrijd begint om 16.30 uur en via onderstaand liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.