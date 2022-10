F1 GP Japan 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Om 05.00 uur Nederlandse tijd werd het feestje op Suzuka afgetrapt met een compleet natte training. Fernando Alonso reed in zijn Alpine de snelste tijd, maar werd op de hielen gezeten door landgenoot Carlos Sainz. Charles Leclerc en teamgenoot Esteban Ocon volgden op de plaatsen drie en vier. Max Verstappen was de eerste die een razendsnelle tijd reed op intermediates, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. Omdat de regen in de slotfase van VT1 weer toenam, bleef de Nederlander binnen. Er is dus geen reden voor paniek. Kan de Red Bull Racing-coureur een stap maken of kunnen de heren van Ferrari en Alpine opnieuw voor de titelverdediger eindigen?

Mick Schumacher nam een plaats achter Verstappen plaats in de tijdenlijst, maar kende een behoorlijk vervelend einde. Na een proefstart, kort na het vallen van de finishvlag, crashte de Haas-coureur op weg naar de pitlane. De voorkant van de VF-22 kreeg een flinke tik te verduren en dus hebben de Haas-monteurs niet stilgezeten tussen beide trainingen. Het is te hopen voor Schumacher dat hij geen hinder ondervindt van zijn crash. De tweede vrije training duurt overigens een half uur langer dan normaal. Pirelli wil graag dat F1-teams de 2023-banden aan de tand voelen. Dit testen gebeurt echter alleen als de sessie droog verloopt, al zal de training sowieso anderhalf uur duren. Tijdens VT1 werd aangegeven dat het tot het einde van de dag regent. Het is de vraag hoeveel water er nog komt.

De tweede training start om 08.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets missen van alle F1-actie tijdens de tweede sessie? Volg dan ons liveblog!