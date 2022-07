F1 GP van Hongarije 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Hongarije is de laatste halte van de Formule 1 voor de zomerstop en eerder op de vrijdag werd het raceweekend al afgetrapt met de eerste oefensessie. Zoals wel vaker dit seizoen bleken Ferrari en Red Bull Racing daarin het sterkste. De snelste tijd werd uiteindelijk op de klokken gezet door Carlos Sainz, die Max Verstappen anderhalve tiende voor bleef en teamgenoot Charles Leclerc drie tienden te snel af was. Blijft dat beeld in de tweede oefensessie op de Hungaroring bestaan, of weten Red Bull en Verstappen nog wat te vinden in de jacht op de snelste tijd?

Achter de top-drie zette Lando Norris McLaren op de vierde positie. Ook teamgenoot Daniel Ricciardo maakte in VT1 een goede indruk en wist zich in de strijd met de Mercedessen te mengen. Kunnen zij dat vasthouden, of glijdt de Britse renstal tijdens de tweede training terug naar het duel met Alpine, dat eveneens met beide auto's in de top-tien eindigde? En wat kunnen Haas F1 en Aston Martin in de tweede oefensessie, nadat zij de eerste training ondanks een reeks nieuwe onderdelen buiten de top-tien afsloten?

Dat en meer komen we tussen 17.00 en 18.00 uur te weten tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. Wie klokt de snelste tijd op de late vrijdagmiddag? Volg de oefensessie via het onderstaande liveblog, waarin we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en tussentijden en waarin we geregeld video's plaatsen.