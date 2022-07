F1 GP van Hongarije 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

De Hongaarse hitte van de vrijdag is er deze zaterdag niet op de Hungaroring. Nadat de eerste twee trainingen onder zeer warme omstandigheden plaatsvonden, was het in de derde training even schakelen doordat het voorafgaand aan de sessie flink heeft geregend. De rest van de dag kunnen er (stevige) buien blijven vallen in de omgeving van Boedapest en dat kan weer grote gevolgen hebben voor de kwalificatie, die om 16.00 uur van start gaat.

De teams en coureurs zullen de omstandigheden dus goed in de gaten moeten houden, zoals dat in VT3 ook al het geval was. Onder moeilijke omstandigheden reed Nicholas Latifi verrassend de snelste tijd, voor Charles Leclerc en Alexander Albon. De Williams-coureurs profiteerden van de opdrogende omstandigheden aan het einde van de sessie en lijken - zeker als het droog is in de kwalificatie - geen rol van betekenis te gaan spelen in de strijd om pole-position. Voor Leclerc geldt dat wel, nadat de Ferrari-coureur in zowel de regen als op het droge een sterke indruk maakte. Kan de Monegask zijn achtste pole van 2022 pakken?

De voornaamste tegenstand moet komen van teamgenoot Carlos Sainz en van WK-leider Max Verstappen, die in de laatste minuten van VT3 de vierde tijd noteerde. Wie dat vermoedelijk niet gaan doen, zijn de Mercedes-coureurs. In de vrijdagse trainingen maakten zij al geen sterke indruk en in de regen ging het al helemaal moeizaam, want George Russell en Lewis Hamilton konden maar moeilijk temperatuur in hun banden krijgen. Kunnen zij verrassen in de kwalificatie, of moeten zij aanpoten om de middenmoot voor te blijven?

Op deze vragen komt een antwoord tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije, die via onderstaand liveblog te volgen is.