F1 Grand Prix van Frankrijk 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

In meer dan 30 graden werd de eerste vrije training op het Zuid-Franse Circuit Paul Ricard afgewerkt. Hoewel diverse F1-coureurs buiten de baan kwamen, bleven crashes uit. Wel werd er vanaf het begin al gepusht en dat kostte onder meer Max Verstappen een paar tienden. Zijn persoonlijk snelste ronde was uiteindelijk 0.091 seconde trager dan die van Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar zonder het te heftige bezoekje aan de kerbstones had de regerend wereldkampioen zomaar eens voor de man uit Monaco kunnen staan. Kan Verstappen de rollen omdraaien of weet Ferrari ook de tweede sessie als snelste afsluiten? En kunnen Carlos Sainz en Sergio Perez ook nog een stapje maken?

Lewis Hamilton stond zijn auto in de eerste sessie af aan Nyck de Vries, maar maakt zich nu op voor zijn eerste meters van het weekend. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat de verbeterde W13 een stap kan maken richting de leidende teams Ferrari en Red Bull Racing. Ploegmaat George Russell moest in de eerste training in ieder geval een krappe seconde toegeven op de tijd van Leclerc, dus er is nog werk aan de winkel bij het Britse raceteam. Pierre Gasly reed na een probleempje in het begin een knappe vijfde tijd in de AlphaTauri voor eigen publiek. Kan hij zijn sterke vorm doorzetten? En kan ook Alexander Albon, die de achtste tijd reed in VT1, opnieuw verrassen?

Op al deze vragen wordt vanaf 17.00 uur antwoord gegeven. Dan start namelijk de tweede en laatste vrijdagtraining op Circuit Paul Ricard. Mis niets via ons liveblog!