F1 Brazilië 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Om 20.30 uur Nederlandse tijd nemen de coureurs voor het eerst dit weekend plaats op de startgrid, want dan staat in Sao Paulo de derde en laatste sprintrace van 2022 op het menu. Kevin Magnussen mag die race over 24 ronden vanaf pole-position aanvangen, nadat hij voor een daverende verrassing zorgde door vrijdagavond zijn Haas naar de snelste tijd te loodsen in Q3. De Deen was op een steeds iets natter wordend Interlagos nipt sneller dan Max Verstappen en George Russell, die met zijn spin en de daaropvolgende code rood voor de definitieve beslissing zorgde. Intussen kwamen Lewis Hamilton, Sergio Perez en Charles Leclerc op uiteenlopende redenen niet verder dan startplekken acht, negen en tien.

Door het sprintraceschema is er in principe nog geen man overboord voor de coureurs die een tegenvallende kwalificatie kenden, want zij krijgen dus twee races over in totaal 95 ronden de tijd om zich naar voren te knokken. Voordat de races verreden worden, vindt om 16.30 uur Nederlandse tijd nog de tweede vrije training plaats. Daarin kunnen de teams en coureurs de puntjes op de i zetten in de aanloop naar beide races, hoewel hun mogelijkheden voor het doorvoeren van aanpassingen zeer beperkt zijn. Sinds de start van de kwalificatie gelden de parc fermé-regels, wat betekent dat de gekozen afstelling zo goed als vast staat. Wel zijn er enkele kleine elementen die nog veranderd mogen worden, zoals de stand van de voorvleugelflaps en het differentieel.

Hoewel er dus weinig veranderd mag worden aan de afstelling, vormt de tweede vrije training wel een mooie gelegenheid om te kijken hoe de diverse bandencompounds zich gedragen over een langere afstand en met meer brandstof. Wie weet hierover de meeste data te verzamelen om in zowel de sprintrace als de zondagse race tot een ideale strategie te komen? Daar komen we vanaf 16.30 uur achter tijdens de zestig minuten durende tweede vrije training. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Autodromo José Carlos Pace.