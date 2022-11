F1 Brazilië 2022 liveblog: Volg de sprintrace

Het hoofdgerecht op de menukaart van de Braziliaanse Grand Prix is natuurlijk de race van zondag, maar in Sao Paulo mogen de Formule 1-coureurs ook op zaterdagavond al aan de bak tijdens een race. Net als in 2021 is Interlagos dit jaar weer de gastheer van de derde en laatste sprintrace van het seizoen. De ingrediënten voor een interessante race zijn in ieder geval aanwezig, al is het maar doordat Kevin Magnussen zeer onverwacht pole-position pakte in de vrijdagse kwalificatie. De Deen bezorgde Haas F1 Team de eerste pole in de geschiedenis van het team door als eerste een tijd te zetten in Q3, waar niemand door de intensiverende regen nog aan kon komen.

Hoewel het niet in de lijn der verwachting ligt dat Magnussen de sprintrace gaat winnen, wordt het interessant om te zien wat hij vanaf de eerste startpositie kan uitrichten. Hoe lang kan hij Max Verstappen en George Russell, de nummers twee en drie op de grid, achter zich houden? En kan Carlos Sainz zich vanaf P5 in de strijd om de winst mengen? De Ferrari-coureur hoopt daar in ieder geval wel op, al is het maar om zo min mogelijk pijn te hebben van de vijf plekken gridstraf die hij op zondag moet inlossen.

Daarnaast kunnen Lewis Hamilton, Sergio Perez en Charles Leclerc zich opmaken voor een inhaalrace. Hamilton klokte een ietwat tegenvallende achtste tijd, maar daarmee staat hij nog altijd een plekje voor Perez. De Red Bull-coureur reed in zijn enige snelle ronde van Q3 achter Leclerc, die door Ferrari op intermediates op pad was gestuurd en uiteindelijk geen tijd noteerde. Perez en Leclerc vormen daardoor de vijfde startrij, maar hoe ver weten zij zich tijdens de sprintrace naar voren te knokken?

Op al deze vragen komt een antwoord tijdens de 24 ronden tellende sprintrace op Autodromo José Carlos Pace. De wedstrijd begint om 20.30 uur en via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Sao Paulo, onder meer met video's en updates van onze journalisten ter plaatse.