F1 Brazilië 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Net als in 2021 is Autodromo José Carlos Pace dit jaar de gastheer van het derde en laatste Formule 1-weekend met een sprintrace. Dat betekent dat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt en dat de teams en coureurs maar één vrije training de tijd hebben gehad om zich op de eerste belangrijke sessie voor te bereiden. Afgaande op de uitslag lijken de topteams weinig voor elkaar onder te doen, want de top-zes eindigde binnen 0.202 seconde van de snelste tijd.

Die snelste tijd werd gereden door Sergio Perez, die Red Bull Racing daarmee op P1 liet eindigen. Teamgenoot Max Verstappen klokte de derde tijd, maar gaf slechts 0.008 seconde toe op de Mexicaan. Tussen de twee Red Bull-coureurs nestelde Charles Leclerc zijn Ferrari op de tweede positie met een achterstand van vier duizendsten van een seconde. Carlos Sainz werd vierde, terwijl Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell op P5 en P6 dus ook een kleine achterstand hadden. Dat belooft veel goeds voor de strijd om pole-position.

Ook in de rest van het veld waren de verschillen klein op het 4,3 kilometer lange circuit van Interlagos, met de top-veertien binnen negen tienden van de snelste tijd. Zo lijkt ook de strijd om plaatsing voor Q2 en Q3 interessant te worden. De grote vraag is echter of de coureurs de kwalificatie gaan afwerken op droog asfalt. VT1 werd al onder bewolkte omstandigheden afgewerkt en de kans op neerslag neemt richting en tijdens de kwalificatie alleen maar toe. Mocht er inderdaad hemelwater naar beneden komen, dan gaat dat de coureurs een extra uitdaging bezorgen.

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, merken we vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd. Dan begint de kwalificatie voor de Braziliaanse Grand Prix. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Interlagos met onder andere video's van de belangrijkste momenten.