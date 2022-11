F1 Brazilië 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Na een weekend rust maakt de Formule 1 zich op voor de laatste double-header van het seizoen. De F1-teams zijn aangekomen op het bij coureurs geliefde Autodromo Jose Carlos Pace. Het circuit van Interlagos is het decor voor de derde sprintrace van 2022. Dit betekent dat het weekend een ander format kent. Na slechts een uur trainen moeten de heren al aan de bak in de kwalificatie. Het is dus zaak om de afstelling van de auto meteen op orde te hebben en dat kan een uitdaging worden. Dit omdat de nieuwe generatie auto's nog geen meter hebben gereden in Brazilië. Op basis van eerdere kwalificaties voor een sprintrace, heeft Max Verstappen de beste papieren. De Red Bull scoorde in Imola en Oostenrijk beide keren de pole-position.

De mannen van Ferrari en Mercedes zullen echter gebrand zijn op een goed resultaat. Zij moeten al een tijd aanzien hoe Verstappen alle races wint en F1 domineert. Met nog twee races op de planning hebben beide teams nog slechts twee kansen. Kan Ferrari terugslaan na een tegenvallende race in Mexico of heeft Mercedes definitief de overhand gekregen op de Scuderia? Er is naast de jacht op een zege, ook nog een interessant gevecht gaande voor de tweede stek bij de constructeurs.

Achter de drie snelste teams is de strijd tussen Alpine en McLaren een om je vingers bij af te likken. Zij vechten voor de vierde positie. In Mexico-Stad leverden de mannen uit Woking goed werk door flink in te lopen op het Franse merk, al had Alpine op zijn beurt te maken met technisch malheur. Heeft Alpine eindelijk de oplossing voor de betrouwbaarheidsproblemen gevonden of zullen zij uiterst voorzichtig met het materiaal moeten omgaan? Daarachter ligt de strijd nog open tussen Alfa Romeo, Aston Martin, Haas en AlphaTauri. Hoewel Alfa Romeo de leider is van dit viertal, zitten de andere drie teams de dames en heren uit Hinwil op de hielen. Wie trekt er van dat clubje aan het langste eind?

