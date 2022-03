F1 GP Bahrein 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Het Grand Prix-weekend in Bahrein werd eerder vandaag in gang geschoten met de eerste training op het Bahrain International Circuit. Na de zes testdagen kregen alle formaties de kans om meer data te verzamelen en een aantal dingen te testen. Esteban Ocon was verantwoordelijk voor de enige rode vlag in die sessie. Kort na het op groen springen van de lichten knalde er een stuk bodywork van zijn Alpine, wat voor een hoop debris zorgde op het rechte stuk van start-finish. Na een korte inspectie werd de baan weer vrijgegeven en wonder boven wonder reed niemand lek door de stukjes carbon.

Voor Valtteri Bottas is er nog werk aan de winkel. De Ferrari-power unit in de Alfa Romeo haperde kort na de start van VT1. Pas in de slotfase liet de Fin zich weer zien, maar werd wederom geteisterd door problemen. Zijn missie in de tweede training is het rijden van zoveel mogelijk rondjes en hopelijk wordt de coureur meer problemen bespaard. Max Verstappen hoopt zijn solide eerste training een vervolg te kunnen geven. De Nederlandse Red Bull-coureur reed uiteindelijk de vijfde tijd in de eerste sessie.

De tweede training wordt verreden onder kunstlicht, dus onder heel andere omstandigheden. Blijft de volgorde vooraan nagenoeg gelijk of meldt een ander team zich in de tweede training bovenaan? Om 16.00 uur Nederlandse tijd gaat de voorlaatste oefensessie van start. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede vrije training.