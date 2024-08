Rapportcijfers Grand Prix van Nederland 2024

Dat het chassis na de crash in VT3 ondanks de klap en de brand heel bleef, is een mirakel. Miste de kwalificatie vanwege de reparatie van zijn auto, want wilde zeker weten dat zijn Williams voor de race klaar was. Deed geen gekke dingen in de GP, maar was geen moment echt snel. En dan zijn er nog heel veel vraagtekens of hij in Monza er wel bij is...

Rapportcijfer Motorsport.com 3 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 2.33 (390 inzendingen)