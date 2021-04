Nadat er op zaterdag tijdens de kwalificatiedag al de nodige brokken waren gemaakt, kwam ook op zondag niet iedereen ongeschonden uit de strijd. Zo knalde Ganassi-rijder Kyle Leduc tijdens de shootout bovenop de ABT Cupra van Claudia Hürtgen, die daardoor voor de tweede keer in het weekend vroegtijdig moest uitstappen.

Ook in de halve finales en de finale zelf werd er onderling de nodige lak uitgewisseld. Om uit het stof van de anderen te blijven zorgden vooral de openingsfases van elke heat voor spektakel en gaven wereldkampioenen als Johan Kristoffersson, Timmy Hansen en Sebastien Loeb elkaar maar weinig ruimte. Kristoffersson speelde het spelletje uiteindelijk het slimst en wist in de finale een cruciale voorsprong te pakken, die hij net als zijn teamgenote Molly Taylor vervolgens met succes wist te verdedigen. Het leverde het team van Formule 1-kampioen Nico Rosberg de zege op in de allereerste X-Prix.

Kijk bovenaan deze pagina de hoogtepunten van de finaledag. De volgende ronde van de Extreme E vindt eind mei plaats aan het Lac Rose in Senegal.