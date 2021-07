Prachtige start van samenwerking tussen Motorsport Images en Extreme E

De eerste twee ronden van het nieuwe Extreme E-kampioenschap zijn op een fantastische en betekenisvolle manier vastgelegd door Motorsport Images door de unieke boodschap van de nieuwe klasse over te brengen, maar ook de actie vast te leggen. Extreme E gaat naar uithoeken van de wereld die momenteel bedreigd worden door de verandering van het klimaat en vervuiling van de aarde. Meer dan 3.700 kwaliteitsbeelden zijn gepubliceerd van de eerste twee wedstrijden, de wereldwijde presentatie van Extreme E en een speciaal evenement op het circuit van Knockhill waar Prins William, de Hertog van Cambridge, aanwezig was en een Extreme E-wagen mocht testen. Motorsport Images heeft een uniek inkijkje gegeven ter vermaak en ter informatie van de fans. Terwijl het terrein en de locaties in Saudi-Arabië en Senegal al een behoorlijke uitdaging waren voor het team van Motorsport Images, is de samenwerking met Extreme E een direct een succes gebleken.

Jamie Chadwick, Veloce Racing helps cleaning the beach Foto: Colin McMaster / Motorsport Images

“We hadden het beste nodig en dat is gelukt met Motorsport Images. Het moet van hoogwaardige kwaliteit zijn en impact hebben, we proberen een verhaal te vertellen. Dit gaat om entertainment, maar we bedrijven ook sport met een doel”, zei Ali Russell, marketingdirecteur van Extreme E. “Het is heel belangrijk dat we de actie goed laten zien en inzicht geven in het spektakel, maar het is ook belangrijk om te laten zien wat we doen voor de mangroves, wat we doen voor de gletsjers en wat we doen om iets aan de plasticsoep in de oceaan te doen. Het is een compleet beeld en het is extreem belangrijk dat het zo compleet mogelijk en wereldwijd verspreid wordt. Wat dat betreft zijn ze het beste. We willen werken met de beste mensen, het gaat om de kwaliteit en om flexibiliteit tijdens het werken in een extreme omgeving. Het gaat ook om de mensen die op die manier moeten werken, niet iedereen kan dat. Mensen die op het circuit werken zijn toch anders. Mensen zien de plaatjes en beginnen dan te lezen, niet andersom. Het is essentieel dat we over de beste foto’s beschikken. Daarom hebben we voor Motorsport Images gekozen, we genieten echt van het werk.”

Sergio Ripolles, management en communicatie coördinater bij Cupra en Abt Cupra XE, onderschreef het sentiment van Russell en denkt ook dat de teams en merken die actief zijn in Extreme E ook profiteren van Motorsport Images. Hij zei: “We geloven dat een foto meer zegt dan duizend woorden, voor ons is het heel belangrijk om goede kwaliteit foto’s te hebben. Met Motorsport Images hebben we een goede partner gevonden om in Extreme E actief te zijn. Met deze foto’s laten we zien hoe de auto’s presteren, maar ook hoe elektrificatie een positieve invloed kan hebben. Voor een merk is het heel belangrijk dat er goede foto’s geleverd worden en dit is zeker het geval in onze samenwerking met Motorsport Images.”

Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Jenson Button, JBXE Extreme-E Team Foto: Colin McMaster / Motorsport Images

Hoewel de samenwerking direct een succes is geworden, moesten er wel degelijk wat struikelblokken overwonnen worden om deze vorm van motorsport zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het kampioenschap wordt op moeilijk bereikbare plekken gehouden en dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop Extreme E in beeld wordt gebracht, maar ook de manier waarop de beelden overgebracht worden naar de organisaties, teams en partners. Dit is een taak die veel lastiger is dan bij andere kampioenschappen over de hele wereld.

“Het is tot nu toe een geweldige uitdaging geweest vanwege de manier waarop we onze foto’s delen, we sturen het materiaal van de camera’s rechtstreeks naar ons kantoor in Londen en dat doen we door middel van Wi-Fi of een mobiel signaal”, vertelde Sam Bloxham, coördinator van Motorsport Images. “Bijvoorbeeld aan zee [bij de Ocean X-Prix] is niet veel bereik. Het is 3G en het gaat langzaam, maar alles werkt tot nu toe en iedereen is heel begripvol over het feit dat het soms wat langer duurt dan wanneer je in een stad werkt. Een andere uitdaging is om het circuit te bereiken, de locaties te spotten en een goede plek te vinden zodat onze jongens hun werk kunnen doen tijdens de race. Ik ben van mening dat het tot nu toe uitstekend gegaan is.”

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Foto: Motorsport Images

Een van de unieke voordelen van Motorsport Images is dat het in staat is om het landschap in de foto’s zo te illustreren dat het echt iets toevoegt aan het gebied waar Extreme E actief is. “Charley” Lopez, fotograaf van Motorsport Images, schiet deze beelden met een speciale drone die uitgerust is met een camera om zowel het landschap als de actie vast te leggen. “Ik kom graag op plekken waar we vrij kunnen werken met de drone en mooie luchtfoto’s kunnen maken en dat was hier zeker mogelijk”, aldus Lopez. “Na de sessie gaan we zo snel mogelijk terug naar het mediacentrum om de foto’s te bewerken en op te sturen naar Londen.”

Motorsport Images steunt het duurzaamheidsdoel van Extreme E door met een beperkt aantal mensen op locatie te zijn. Zo moet het reisverkeer geminimaliseerd worden, het bewerken en de technische ondersteuning wordt uitgevoerd vanuit het Motorsport Images-kantoor in Londen. Na twee spectaculaire evenementen gaat Extreme E op 28 en 29 augustus naar Groenland voor de Arctic X-Prix in Groenland. Het zand en de warmte worden dan ingeruild voor koude en winterse omstandigheden.