Rosberg en Hamilton in Extreme E: “Samen voor goed doel”

Recentelijk maakte hij bekend een eigen team te gaan runnen in het gloednieuwe Extreme E-kampioenschap. Daarin neemt hij het onder meer op tegen voormalig teamgenoot en rivaal Lewis Hamilton, evenals tegen een flink aantal Amerikaanse racelegenden.

Fabrikanten en sponsoren geven meer en meer te kennen dat de sport zich ook moet inzetten voor goede doelen en de maatschappij. Wat is de visie van Nico Rosberg aangaande de toekomst van de sport en speelt de ‘gewone’ verbrandingsmotor daarin nog een rol?

Extreme E prototype Foto: Extreme E

Nico, je hebt net je eigen Extreme E-team gepresenteerd. Wat maakt Extreme E als platform en raceklasse zo interessant dat je je erin wil mengen?

Het is gewoonweg de perfecte crossover. Het worden geweldige wiel-aan-wiel races, met vier wagens die elke race naast elkaar starten. Er zal dus veel wheelbanging zijn. Ik weet zeker dat het heel leuk wordt om naar te kijken. Tegelijkertijd biedt het de kans om een positieve impact te hebben, om iets van de schade toegebracht door klimaatverandering terug te draaien. Idealiter, dus laten we afwachten of dat ons lukt. Maar dat is de ambitie.

Racewinnaar Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Een van de meest besproken onderwerpen rond Extreme E is de volgende ronde van het duel Nico Rosberg versus Lewis Hamilton. Die strijd was in de laatste jaren van je Formule 1-loopbaan nogal hevig. Zijn jullie vanaf de zijlijn net zo strijdvaardig als jullie achter het stuur waren?

Ja, dat is echt heel cool. Ik was ontzettend blij toen ik hoorde dat Lewis toe zou treden tot Extreme E. Hij heeft natuurlijk ook een geweldig bereik. Nu strijden we samen als teameigenaren tegen elkaar. Erg spannend. En tegelijkertijd slaan we de handen ineen om samen de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering.

Nico Rosberg, Mercedes AMG, met zijn familie Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Jullie zijn hier allebei oprecht mee bezig. Daarnaast zijn er heel wat interessante personen uit het gehele spectrum van de racerij betrokken, met name uit Amerika: Zak Brown, Michael Andretti, Chip Ganassi. Wat zegt dat volgens jou over deze klasse?

Ten eerste zegt het dat men zich steeds bewuster wordt van de noodzaak om te doen wat je kunt. Want klimaatverandering is een enorme crisis die ons staat te wachten. En het raakt iedereen. Ook zakelijke industrieën hebben ingezien dat ze zich moeten mengen. Zij moeten zelf een verschil maken. Niemand kan het zich nog veroorloven om weg te kijken. En dat is ook de reden waarom Extreme E zo’n succes zal worden, want het is goed gepositioneerd: precies op het raakvlak tussen racen en de kans om iets goeds te doen. Het is fantastisch dat ‘hardcore’ mensen als Chip Ganassi ook begrijpen hoe belangrijk het is om hun business goed te positioneren, en ook voor de toekomst. Dat maakt het echt heel krachtig.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W07 Hybrid Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Je hebt als aandeelhouder van de Formule E en oprichter van het Greentech Festival geïnvesteerd in een aantal initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Gezien je raceachtergrond ben jij vermoedelijk de ideale persoon om deze vraag te beantwoorden: hoe zie jij de toekomst van de racerij als geheel? Hoe lang zijn er nog verbrandingsmotoren? Of hybrides?

Ja, geweldige vraag. Ten eerste heeft de racerij de kans om een geweldig platform te zijn voor goede initiatieven. Die richting moeten we allemaal op. De Formule 1 doet dat door in 2025 alle evenementen duurzaam te hebben en in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Maar dat is als sport als geheel. Daarnaast is de taak om bewustwording te creëren cruciaal. De F1 heeft ook op dat vlak geweldige mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld in de ontwikkeling van bio- of synthetische brandstoffen. Het zou geweldig voor de Formule 1 zijn als zij daar een grote rol in kunnen spelen. Want in die brandstoffen liggen enorme kansen voor de toekomst. We weten dat ze CO2-neutraal zijn. De hoeveelheid CO2 die erin gaat tijdens de ontwikkeling is dezelfde hoeveelheid die eruit gaat. Dus daar liggen kansen. Als dat lukt, dan is er naar mijn mening nog wel geruime tijd ruimte voor verbrandingsmotoren. Tegelijkertijd worden natuurlijk elektrische oplossingen ontwikkeld, zoals elektrische mobiliteit. Dat is vandaag de dag niet duurzamer dan een hybridemotor want de meeste energie voor het opladen komt uit kolencentrales. De hele transitie naar groene energie moet nog plaatsvinden. Maar elektrische mobiliteit is een accelerator voor die transitie. En daarom ben ik zo’n groot fan van E-mobility en mijn ondernemersactiviteiten want veel daarvan draait om mobiliteit.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Een van de sterke punten van Extreme E is het idee van CO2-neutraal elektrisch laden. Het zou gek zijn geweest als ze het op een andere manier hadden gedaan, aangezien ze met deze elektrische buggies gaan racen op plekken die zijn verwoest door de wereldwijde klimaatverandering. Raak jij enthousiast door deze technologie? En denk je dat zoiets ook ontwikkeld kan worden voor andere raceklassen?

Ja, dit was voor mij een van de hoogtepunten van de presentatie van Extreme E. Er zal geen enkele dieselgenerator of iets dergelijks aanwezig zijn om de wagens op te laden. We maken gebruik van zonne-energie en waterstof om elektriciteit en water te creëren. Dat is het bijproduct van een zeer, zeer ingewikkeld proces. Het is geweldig dat ze een partner gevonden hebben die dat ter plaatse gaat regelen. Zij reizen mee op de St. Helena, het paddockschip dat alle wagens en het materiaal over de gehele wereld zal vervoeren. Het is cruciaal dat die technologie ook daar beschikbaar is. En dat was fantastisch nieuws.

Nico Rosberg, Williams, op het podium Foto: Sutton Images

Om succesvol te zijn, moet je uiteraard ook vermakelijk zijn. Mensen zoals jij en Lewis, evenals de andere eigenaren en coureurs, moeten gebruik kunnen maken van het platform van het kampioenschap om kijkers te trekken. De balans tussen entertainment en de educatieve en wetenschappelijke projecten moet op orde zijn. Ben je daar zelf bij betrokken? En hoe lastig is het om die balans te vinden?

De kern moeten fantastische races zijn. Daar wordt alles op gebouwd. Kijk naar het World Rallycross: daar starten zes auto’s naast elkaar en die races zitten bomvol actie. Extreme E baseert zich daar een beetje op. Elke race starten vier wagens zij aan zij. Dat wordt dus serieus wheelbangen. Ik denk dat het ontzettend leuk wordt. En dan heb je ook nog de rijderswissel. Elke race gaat over twee ronden, één ronde per coureur met een rijderswissel. Dat wordt zeker een zeer interessant ingrediënt. En dan is er nog ‘gamification’ zoals we kennen uit de Formule E. Diverse elementen worden middels virtual augmented reality toegevoegd. En we kennen Alejandro Agag, hij weet hoe je races aantrekkelijk moet maken.

Podium: racewinnaar Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, tweede plaats Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, derde plaats Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Foto: Sutton Images

Jij bent op de traditionele wijze in de racerij opgeklommen en je hebt je gehele carrière in benzine-aangedreven wagens geracet. Een paar jaar later ben je elektrisch pionier, betrokken bij deze klasse, pratend over gamification. Hoe zie je de toekomst? Is er in de toekomst nog wel ruimte voor de traditionele racerij, de nostalgie, historische races? Of heeft elk kampioenschap deze elementen nodig om mensen en sponsors enthousiast te maken?

Ik geloof er heilig in dat we niet te ver moeten gaan, door bepaalde zaken uit te sluiten of te schrappen. Ik denk dat er altijd een rol weggelegd is voor historische races, dat roept altijd veel passie op. En dat is prima. Dat is ons verleden. Maar tegelijkertijd is er de kans om vooruit te gaan. Dat zien we in alle sectoren overal ter wereld, ook zeker in de racerij. Extreme E loopt daarin voorop. En dat is prima, beide werelden kunnen naast elkaar bestaan. Zolang we veel goede dingen doen met de nieuwe producten en nieuwe klassen, is dat prima.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W03 Foto: Sutton Images

Er zal scepsis zijn over dit hele gebeuren en het concept om te gaan racen in gebieden die zijn aangetast door klimaatverandering. Zoals je al eerder zei kan de racerij dienen als showcase voor technologie, duurzaamheid en verandering. Er hangen echter ook negatieve percepties rondom de sport. Denk je echt dat de motorsport een goed platform is voor goede initiatieven?

Daar ben ik honderd procent van overtuigd. En laten we niet vergeten dat zelfs de Formule 1 in het verleden veel goede dingen heeft gedaan voor de mobiliteitssector. Ze liepen voorop met de ontwikkeling van de turbo, die motoren veel efficiënter hebben gemaakt. Nu lopen ze voorop in de ontwikkeling van hybridetechnologie, die veel fabrikanten nu hebben doorgevoerd in hun straatauto’s. F1 heeft altijd veel goede dingen gedaan, misschien moeten ze dat wat meer naar buiten brengen. De racerij moet zich op dat vlak goed positioneren. Er liggen geweldige kansen om het enorme bereik dat de racerij heeft te benutten, om echt met mensen in gesprek te gaan over deze reis, de reis om de toekomst duurzamer te maken.