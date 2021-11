McLaren trekt Gilmour en Gade aan voor Extreme E-project

McLaren treedt in 2022 als tiende team toe tot het elektrische off-road kampioenschap. Eerder werd drievoudig Amerikaans rallycross-kampioen Tanner Foust al bevestigd als helft van de man-vrouw line-up. Met Emma Gilmour is de opstelling compleet. De Nieuw-Zeelandse nam al aan twee Extreme E-wedstrijden deel als vervanger van Jamie Chadwick bij Veloce Racing. Het nieuws werd bekendgemaakt op de VN klimaatconferentie in Glasgow.

McLaren onthulde ook de launch livery, bestaande uit een papaja-oranje basis met graphics die verwijzen naar de locaties waar de Extreme E racet. McLaren Racing CEO Zak Brown: “We zijn trots om Emma Gilmour als eerste vrouwelijke coureur voor McLaren Racing te kunnen aankondigen. Emma is een winnaar en ze heeft zich dit jaar al bewezen in Extreme E. Daarnaast heeft ze een rijk verleden in meerdere competitieve off-road kampioenschappen. Het is mooi dat onze eerste vrouwelijke coureur afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, het land waar onze oprichter Bruce McLaren vandaan kwam.”

McLaren heeft ook de ervaren race-engineer Leena Gade aangetrokken voor het Extreme E-programma. In 2011 won zij als eerste vrouwelijke engineer de 24 uur van Le Mans met Audi.

Engineer Leena Gade, Mazda Team Joest Mazda DPi Foto: Art Fleischmann