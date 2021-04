Exteme E: Agag stelt dat de wereld nu bereid is te luisteren

Alejandro Agag heeft grote risico’s genomen met het nieuwe Extreme E-kampioenschap. Er was aardig wat kritiek op het plan om met elektrische buggy’s te gaan racen in gebieden die zijn aangetast door klimaatverandering. Ondanks wat kinderziekten met stof, incidenten en raceformats verliep het eerste evenement in Saudi-Arabië goed. Er stond een indrukwekkende lijst aan teameigenaren en coureurs uit het gehele autosportspectrum aan de start. De klasse kijkt nu met vertrouwen uit naar de tweede ronde, later deze maand in Dakar, Senegal.

“Ik ben opgelucht want er lagen veel uitdagingen en risico’s op de loer. Veel dingen hadden verkeerd kunnen gaan. En we zijn in staat geweest om de meesten te overwinnen”, aldus Agag. “De verwachtingen waren hoog, maar de reacties waren fantastisch. Ik denk dat we de verwachtingen hebben overtroffen. We willen nog verbeteren, er vallen veel lessen te trekken uit de eerste race: het stof, het raceformat. We zullen veel elementen gaan aanpassen, maar de basis is fantastisch.”

Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

“De sleutel was ook al die geweldige sterren die aan de start stonden. Geweldige coureurs, mannen en vrouwen. Het feit dat ze met een lach op hun gezicht vertrokken uit Saudi-Arabië was voor mij het meest bevredigend. Zulke grote namen, wereldkampioenen uit diverse disciplines. Zij vormden de echte test en ze waren blij omdat ze nu voelen dat Extreme E - waarbij ze betrokken zijn, waarvoor ze risico’s genomen hebben, zoals Lewis Hamilton en Nico Rosberg - iets heel groots gaat worden.”

Eén van de baanbrekende initiatieven van Extreme E heeft betrekking op de line-up: elk team bestaat uit een man en een vrouw. Het concept waarbij mannen en vrouwen met hetzelfde materiaal het in een competitie tegen elkaar opnemen is uniek in de sport. En dat lijkt te hebben bijgedragen aan een andere soort sfeer in de paddock en tijdens de races: “Er heerste een geweldige vibe. De mannelijke sterren kennen we allemaal, maar de vrouwelijke sterren zijn een stuk minder bekend. We geven hen een platform om naast die mannelijke sterren te stralen en zelf uit te groeien tot nog grotere sterren”, legt Agag uit. “Het was geweldig om ze allemaal zo goed te zien presteren. Molly Taylor won de race. De winnaar die over de streep kwam was dus een vrouw. Dat was geweldig.”

“Al deze vrouwelijke coureurs dragen bij aan de sfeer. Ik heb een dergelijke sfeer nooit eerder meegemaakt in de autosport, uiteraard omdat dit format nog niet bestond. We hebben het dus echt bij het juiste eind qua opzet en de verdeling man-vrouw. Nu gaan we het verder verbeteren want we moeten ze nog meer mixen. Het was enerverend om mannen en vrouwen tegen elkaar te zien racen. De snelheid maakt niet uit want je doet het als team. Het draait om de dynamiek van de gehele race.”

Foto: Charly Lopez / Motorsport Images

Agag is altijd al pionier geweest en gaat graag de strijd aan met sceptici. Dat deed hij al met Formule E en nu opnieuw met Extreme E. De wereld is ingrijpend veranderd sinds FIA-president Jean Todt een decennium geleden de komst van een elektrische formuleklasse aankondigde en Agag de tender won en Formule E-promotor werd. De wereld staat nu meer open voor concepten als Extreme E, mede dankzij de discussie aangaande klimaatveranderingen en de gevolgen van de coronapandemie.

“Extreme E is opgezet in een wereld die veel meer open staat voor dergelijke initiatieven. En de pandemie heeft dat in een stroomversnelling gebracht”, concludeert Agag. “De wereld is enorm opgeschud. Maar deze pandemie is nog niks als je het vergelijkt met wat we op ons dak krijgen door de serieuze gevolgen van klimaatverandering. We merken bepaalde gevolgen al, maar de grote klap volgt later pas. Extreme E heeft de filosofie van inclusieve klimaatacties, we willen niemand buitensluiten. Niemand heeft het recht om te zeggen wie zich wel en wie zich niet hard mag maken voor het klimaat. Als een oliemaatschappij wil deelnemen, wil helpen en een project heeft om CO2-neutraal te worden, zijn ze van harte welkom. Iedereen is welkom om actie te ondernemen. Extreme E wil een inclusief platform zijn, maar ook een platform waar wetenschappers een stem hebben. Alle wetenschappers waarmee we samenwerken zeggen: ‘Als wij een artikel schrijven, lezen misschien duizend mensen het. Nu komt Extreme E opzetten en ik heb nog nooit zoveel interviewaanvragen gehad want ik word gequote in kranten over de gehele wereld. Extreme E geeft een stem aan de wetenschap voor klimaatverandering’. De wereld luistert, de wereld is klaar om te luisteren. Maar de wereld wil ook sport kijken. Men zegt dat 24 van de 25 meest bekeken tv-programma’s sportwedstrijden zijn. Als we sport gebruiken om klimaatwetenschap een platform te bieden, willen meer mensen luisteren naar de boodschap. We sturen een boodschap naar de mensen die daar niet naar op zoek zijn. Dat is het mooie. Je predikt niet voor de gelovigen, je vertelt de boodschap aan een geheel nieuw publiek. En daarom willen we iedereen erbij betrekken.”

De eerste race in Saudi-Arabië verliep niet vlekkeloos. Door de grote hoeveelheid stof was het voor de deelnemers lastig om elkaar te volgen. Ook voor de kijkers was de strijd niet altijd even goed te volgen. Agag erkent dat men daar rekening mee had moeten houden: “Je hebt stof nooit onder controle. Het is off-road dus daar krijg je altijd mee te maken. In Dakar zullen we minder last van stof hebben. Tijdens het testen van de baan in januari in Saudi-Arabië was er ook veel minder stof. We hadden daaraan moeten denken, dat het stof veel vochtiger is in januari. Nu was het droger en was er dus veel meer stof. Maar weet je: rijders moeten zich aanpassen. Ik heb genoten van de start van de races, van de duels tussen de coureurs. Daarna moesten ze het uiteraard rustiger aan doen. We overwegen een ‘attack zone’ aan het einde van de ronde, een soort tijdsector. Je kunt daar strijden tegen de klok en zo nog wat punten verdienen. We gaan het format nog aanpassen. Dit was de eerste race, de actie kwam soms niet goed in beeld door de camerahoeken en dat gaan we verbeteren.”

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

“Ik denk dat Extreme E voor de langere termijn in verschillende richtingen gaat evolueren. De impact die we kunnen hebben met de locaties, en verschillende locaties op aarde, is belangrijk. Misschien komen we niet elk jaar maar om het jaar ergens terug, om te zien welke impact Extreme E heeft op die specifieke locatie. Ook het aantal teams en rijders zal groeien. De belangstelling van autofabrikanten, van andere teams en van coureurs is veel groter geworden sinds het eerste evenement. Dat zal dus ook evolueren. En tot slot ook op technologisch vlak, al gaan we net als in de Formule E om budgettaire redenen de technologische ontwikkeling limiteren.”

Een jaar geleden, aan het begin van de coronacrisis, spraken we ook met Agag. Destijds stelde hij dat de autosport moest profiteren van de crisis om zichzelf opnieuw uit te vinden, budgetten in te perken en zichzelf relevanter te maken. De Formule 1 heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd met een budgetplafond en diverse andere ingrepen en lijkt op de goede weg voor een mooie toekomst. Denkt Agag dat de bredere autosportwereld van deze gelegenheid gebruikgemaakt heeft?

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Ik denk van wel. Je ziet in de afgelopen maanden meer evolutie in de racerij dan in vele jaren ervoor. De Formule 1 heeft zeker goed werk geleverd. De F1 verkeert in een prima staat. De nieuwe CEO, Stefano Domenicali, is geweldig en ook Chase [Carey] heeft goed werk geleverd. De Formule 1 staat er goed op, maar de autosport als geheel heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om budgetten in te perken en groener te worden. De racerij is groener. De golf die we zeven jaar geleden begonnen met Formule E heeft de sport in alle hoeken bereikt. Neem Gerhard Berger, het hoofd van de DTM. Je had moeten horen wat hij destijds zei toen ik met de Formule E begon. En nu gaat hij zelf elektrisch! Je kunt je voorstellen hoeveel lol ik heb. De golf gaat door en dat is een goede zaak.”