Drie uit vier voor Rosberg X Racing met zege in Island X-Prix

In de kwalificatieheats op zaterdag was X44 – het team van zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton – nog twee keer de snelste geweest. Sebastien Loeb en Christina Gutierrez verdienden daarmee achttien punten op Sardinië, zeven meer dan het RXR van Nico Rosberg en Abt Cupra, dat met Jutta Kleinschmidt en Mattias Ekström in actie komt.

X44 plaatste zich daarmee voor de eerste halve finale, waarin het de strijd aanging met Ganassi Racing en Andretti United. Die heat zou uiteindelijk gewonnen worden door Sara Price en Kyle Leduc van Ganassi, nadat X44 en Andretti United (Catie Munnings en Timmy Hansen) de finish niet haalden. Zij kwamen tijdens de halve finale met elkaar in aanraking, waardoor de auto van X44 zwaar beschadigd raakte en ook Andretti United niet verder kon. De tweede halve finale werd intussen overtuigend gewonnen door RXR, dat zich evenals Abt Cupra plaatste voor de finale. Daarin kreeg men gezelschap van Ganassi, de snel gerepareerde bolide van X44 en JBXE (Mikaela Ahlin-Kottulinsky en Kevin Hansen), dat als winnaar van de zogenaamde Crazy Race mee mocht naar de finale.

Pechduivel blijft Ganassi achtervolgen

De kansen van Abt Cupra op de zege leken bij de start van de finale meteen te verdwijnen, want Kleinschmidt kwam aanvankelijk niet van haar startplek en kon pas na enkele seconden wegrijden. De overige rijders kwamen wel goed weg, waarbij Loeb en X44 de leiding leken te nemen. Dat was echter buiten Ganassi gerekend: Leduc ging buiten de gebaande paden, maar wist daarmee wel een gat te slaan richting de achtervolgers. Loeb was aanvankelijk de eerste achtervolger, maar hij viel al snel terug met een lekke band. Later raakte de besturing van de X44-bolide echter defect, waardoor het team van Lewis Hamilton uitviel.

Leduc bouwde intussen een voorsprong van ruim 40 seconden op en gaf het stuur vervolgens over aan Price. De Amerikaanse verliet de wisselzone nog voordat Taylor en Kleinschmidt daar arriveerden om Kristoffersson en Ekström aan het werk te zetten. Ganassi leek daarmee af te rekenen met de pechduivel en zijn eerste zege in de Extreme E te pakken, maar toch gebeurde dat opnieuw niet. Leduc had met zijn capriolen na de start te veel van het materiaal gevergd, waardoor er rechtsvoor problemen ontstonden met de besturing.

Dat opende de weg voor Taylor, Kristoffersson en RXR om voor de derde keer in vier Extreme E-evenementen te winnen. Op ruim 24 seconden achterstand kwam Ekström als tweede over de finish, waardoor Abt Cupra een mooie podiumplaats behaalde. De derde plek ging naar Ahlin-Kottulinsky en Hansen van JBXE, de renstal van Jenson Button. Zij completeerden het podium, ondanks dat zij de finish niet haalden in de finale. Ganassi moest zich tevredenstellen met de vierde plek in de eindrangschikking, de vijfde positie was voor X44.