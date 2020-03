Kijktip van de dag: Verstappen versus Ocon in Europees F3

Het Europees Formule 3-seizoen 2014 kenmerkte zich door een felle strijd tussen twee grote talenten: Esteban Ocon en Max Verstappen. Ook op Spa-Francorchamps, waar de vijfde ronde van het kampioenschap verreden werd, vochten de Fransman en de Nederlander in de derde race van het weekend een even verbeten als prachtige strijd om de koppositie uit. Verstappen beslechtte de strijd uiteindelijk in zijn voordeel, waarmee hij zijn derde zege van het weekend pakte. Dat herhaalde hij bij de volgende meeting op de Norisring, maar de titel ging uiteindelijk toch naar Ocon.