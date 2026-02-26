Afgelopen weekend maakte René Lammers in Portimão zijn debuut in het Eurocup-3 Spanish Winter Championship. In dit korte winterkampioenschap bereidt hij zich voor op zijn eerste seizoen in de Eurocup-3, dat op 2 en 3 mei wordt afgetrapt op Circuit Paul Ricard.

Veel tijd om de aanpassing van een Formule 4-auto naar de Eurocup-3-bolide te verteren had Lammers niet nodig. Op het glooiende Portugese circuit leverde de 17-jarige Nederlander meteen goede kwalificaties af. Dat leverde hem op zaterdag een vierde tijd op, op zondag viel hem P5 ten deel. Desondanks had Lammers hiermee een goede uitgangspositie voor de drie races in Portimão.

Het bracht Lammers echter weinig in de enige sprintrace van het weekend, waarin hij de finish niet haalde na van achteren te zijn aangereden door een concurrent. De twee lange races vergingen hem een stuk beter, want in beide races kwam de coureur van MP Motorsport als derde over de finish. Met de dertig punten die hij verzamelde, staat hij na het eerste raceweekend op de derde plek in het kampioenschap.

"Ik heb elke race veel geleerd, voornamelijk ten aanzien van starts en racevaardigheden", blikte Lammers terug op zijn debuutweekend in het winterkampioenschap van de Eurocup-3. "De crash in de sprintrace was even balen, maar ik kon er goed overheen komen om zo gefocust mogelijk de zondag in te gaan."

"De herstarts waren in race 1 niet goed genoeg, maar de volgende herstart in race 2 was een stuk beter. De langere raceperiodes zonder neutralisaties waren vooral in de sprintrace gunstig, omdat we door de omgekeerde grid veel inhaalacties moesten maken. De lange periode zonder safety car in de race van zondag bood nieuwe leermomenten ten aanzien van de bandenslijtage en de slimme inzet van het ‘push-2-pass’-systeem op de auto."

René Lammers beleefde in Portimão een succesvol weekend in het Eurocup-3 Spanish Winter Championship. Foto door: Dutch Photo Agency

De lessen die Lammers afgelopen weekend leerde op het Autódromo Internacional do Algarve, kan hij komend weekend alweer in praktijk brengen. Het Eurocup-3-winterkampioenschap reist af naar San Sebastián de los Reyes, waar een drietal races op Circuito del Jarama op het programma staan. Dat belooft voor alle coureurs een uitdaging te worden, verwacht Lammers.

"Het wordt waarschijnlijk een wedstrijd wie als eerste de baan onder de knie krijgt, omdat Jarama voor bijna iedereen een nieuwe baan is. Het is een lastig circuit waarop je veel tijd kunt verliezen in ogenschijnlijk makkelijke bochten. Je moet echt scherp zijn, dus ik ben na afgelopen weekend meteen weer de gym en de simulator in gedoken."

"Ook je mindset moet je voor elk circuit en elke race opnieuw prepareren. En natuurlijk duik ik samen met mijn engineer Carlo in de data om te kijken waar we mijn rijden en de auto kunnen verbeteren", aldus Lammers, die ambitieus afreist naar het circuit van Jarama. "De resultaten van Portimão zijn mooi, maar dat moeten we wel blijven herhalen als we willen meedoen om het kampioenschap."