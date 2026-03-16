René Lammers is zijn nieuwe avontuur in de autosport veelbelovend begonnen. De Nederlandse coureur van MP Motorsport veroverde tijdens het slotweekend van de Eurocup-3 Spanish Winter Championship op het circuit van Motorland Aragon twee podiumplaatsen. Die klasseringen leverden hem de rookietitel en een derde plaats in het algemeen klassement van het kampioenschap op.

Het Eurocup-3 Spanish Winter Championship vormt voor Lammers de voorbereiding op zijn eerste seizoen in de Eurocup-3, dat op 2 en 3 mei wordt afgetrapt op Circuit Paul Ricard.

Lammers was met vertrouwen afgereisd naar Alcañiz. Het circuit Motorland Aragon is geen onbekend terrein voor de Zandvoorts coureur, die er eerder al reed in de Spaanse Formule 4. Toch maakten de omstandigheden het allesbehalve eenvoudig. Vooral op zondag speelde de harde wind een grote rol in het verloop van het weekend. "Dit weekend werden de races erg beïnvloed door de wind", zei Lammers. "Vooral op zondag begon het heel hard te waaien, waardoor rijders hun rempunten steeds moesten aanpassen."

Sterke trainingen, lastige kwalificaties

Net als tijdens het voorgaande weekend op Jarama begon Lammers sterk aan de vrije trainingen. In de ochtendsessie noteerde hij de snelste tijd, terwijl hij in de middagsessie als derde eindigde. In de kwalificaties kon hij dat tempo echter niet volledig verzilveren.

René Lammers, MP Motorsport Foto door: Matthijs Diepraam

Een plotselinge regenbui vlak voor de eerste kwalificatie zorgde voor een natte baan, omstandigheden waarin de auto’s van MP Motorsport minder goed tot hun recht kwamen. Lammers noteerde uiteindelijk de zevende tijd, wel als snelste rijder van zijn team.

De tweede kwalificatie werd afgewerkt onder lastige omstandigheden met veel wind, wat het voor veel coureurs lastig maakte om binnen de baanlimieten te blijven. Meerdere rijders verloren hun snelste ronde, terwijl Lammers zich opnieuw als zevende kwalificeerde.

Opmars in de races

Hoewel de startposities niet ideaal waren, liet Lammers in de races zien waar zijn kracht ligt: inhalen en sterke racepace. In alle drie de races op Motorland Aragon eindigde hij als beste rookie.

In de eerste lange race van zaterdag maakte Lammers direct indruk door in de eerste twee ronden vier plaatsen te winnen. Een safety car neutraliseerde het veld op een moment dat hij aansluiting had bij de kopgroep, waarna hij uiteindelijk als derde finishte.

René Lammers in actie op Motorland Aragon. Foto door: Matthijs Diepraam

In de sprintrace later die dag volgde opnieuw een sterke openingsfase. Lammers lag al snel vierde en wist halverwege de race nog twee posities te winnen, wat hem een tweede plaats opleverde.

Ook in de slotrace op zondag reed hij naar voren. Na de start schoof hij op naar de derde plaats en wist hij later zelfs de tweede positie over te nemen. Hoewel hij nog probeerde de leider te achterhalen, moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats op de baan. Een tijdstraf voor track limits wierp hem echter terug naar de vierde positie.

"Op deze baan is inhalen goed mogelijk", zei Lammers. "Door slim gebruik te maken van push-to-pass en onze goede racesnelheid konden we steeds naar voren komen."

Sterke wintercampagne

Over de drie weekenden van het winterkampioenschap verzamelde Lammers vijf podiumplaatsen en vijf rookie-overwinningen. Daarmee kroonde hij zich tot beste debutant in de klasse en eindigde hij met 83 punten als derde in het algemeen klassement. Volgens Lammers vormt het winterkampioenschap een uitstekende basis voor het reguliere Eurocup-3-seizoen, dat in mei van start gaat.

"Ik ben heel blij met mijn eerste titel in de formuleauto’s", zei hij. "Ik heb veel geleerd in deze winterserie en wil die ervaring meenemen naar het reguliere seizoen. Het doel is om constant te blijven en elke race zoveel mogelijk punten te scoren."