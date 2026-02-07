Na een succesvolle tijd in de karting maakte René Lammers in 2024 zijn autosportdebuut in de Spaanse Formule 4. Na in zijn eerste jaar al op het podium te hebben gestaan, volgden in 2025 zijn eerste overwinningen in dat kampioenschap. Nu is het tijd voor hem om een stap hogerop te gaan. Lammers komt dit jaar met MP Motorsport, het team waarvoor hij de afgelopen twee jaar ook in de Formule 4 reed, aan de start van de Eurocup-3, een klasse die zich tussen de Formule 4 en de Formule 3 bevindt.

Hoewel Lammers vorig jaar vier zeges en nog vijf andere podiumplaatsen scoorde, bleef – mede door een serie straffen vroeg in het seizoen – een gooi naar de Spaanse F4-titel uit. Zelf spreekt hij van een zeer leerzaam jaar. "Er waren vorig jaar momenten waarop het heel goed ging, maar er waren ook mindere momenten waarop we echt heel veel punten hebben laten liggen", stelt Lammers vast in gesprek met Motorsport.com. "Van die mindere momenten heb ik echter heel veel geleerd. Fouten die ik maakte, maakte ik daarna geen tweede keer."

"Aan de andere kant heb ik ook best veel races gewonnen", vervolgt hij. "Uiteindelijk ben ik wel tevreden over hoe het vorig jaar is gegaan. Het was mijn eerste seizoen in de autosport waarin ik echt aan het winnen was. Ik heb daarmee laten zien dat ik het ook kan in de auto's." Lammers stond aan het einde van het jaar vierde in het kampioenschap. "Natuurlijk was ik liever iets hoger geëindigd, maar uiteindelijk zijn er best veel positieve dingen die ik mee kan nemen naar dit jaar."

René Lammers maakte vorig jaar een sterke indruk in de Formule 4. Foto door: Dutch Photo Agency

Lammers heeft naar eigen zeggen vorig jaar vooral stappen gezet op het gebied van 'racecraft' en de manier waarop hij een race moet managen. Als voorbeeld haalt hij het weekend op Paul Ricard aan, waar hij in de race iets te gretig was bij het inzetten van een inhaalactie, waardoor hij een paar posities verloor. "Maar dat zijn momenten waar je als coureur echt van groeit. Ik ben uiteraard niet blij met het feit dat ik die fouten gemaakt heb, maar wel met dat ik daarvan heb kunnen leren, zodat het me niet nog eens overkomt."

Volgas de bochten in

Dit jaar wacht dus de stap naar de Eurocup-3, een klasse die Lammers prefereert boven de Formula Regional. "In de Eurocup-3 hebben ze dit jaar een nieuwe wagen van Dallara, en dat is echt een heel goede auto. Ik denk dat die over een ronde genomen ongeveer drie seconden sneller is dan de auto waarmee ze in de Formula Regional rijden. Dus alleen al in dat opzicht is de Eurocup-3 gewoon net wat beter dan de Formula Regional", licht Lammers toe. "En gezien we al een connectie hadden met MP Motorsport, lag het voor de hand om bij dat team de Eurocup-3 te doen."

Lammers heeft inmiddels al een paar testsessies in de Dallara erop zitten. "Vorige week heb ik er ook nog twee dagen mee gereden. Voor het team is het natuurlijk ook een nieuwe auto, dus voor hen waren er ook nog een paar dingen die ze moesten leren. Dat gaat dan vooral om de systemen en dergelijke."

Voor Lammers schuilt de uitdaging vooral in de hogere bochtensnelheden ten opzichte van de Formule 4. "Omdat het een auto is met een stuk meer downforce, zal het voor mij in het begin vooral in de high speed-bochten even wennen zijn", verwacht Lammers. "Ik zal iets meer vertrouwen moeten hebben bij het ingaan van zo’n bocht. Niet dat ik bang ben hoor, maar het voelt natuurlijk wel heel anders om ineens volgas een bocht in te gaan, terwijl ik met een Formule 4-auto voor die bocht zou hebben geremd. Het wordt qua rijstijl dus vooral zaak om de high speed-bochten onder controle te krijgen."

De snelle bochten zullen even wennen zijn voor René Lammers in de Eurocup-3. Foto door: Dutch Photo Agency

Lammers ziet 2026 vooral als leerjaar. "Natuurlijk ga je altijd een seizoen in met het doel om te winnen en het maximale uit elke race te halen. Maar aangezien ik een rookie ben in dit kampioenschap, wil ik ook niet te veel druk op mezelf leggen in de eerste races. Voor mij zal het op de eerste plaats zaak zijn om heel veel te blijven leren."

Toch heeft hij de ambitie om van meet af aan in de voorste regionen mee te doen: "Ik denk dat we aan het begin van het seizoen wel voor de top-vijf kunnen gaan. En als ik mezelf vervolgens steeds verder verbeter, hoop ik later in het jaar ook een aantal races te winnen."

Simracen met Alonso en Bortoleto

Sinds medio vorig jaar wordt Lammers ondersteund door A14 Management, het bureau van Formule 1-coureur Fernando Alonso. "Ik heb elke dag wel contact met ze", laat Lammers weten. "Het idee is dat ik goede resultaten op de baan behaal, zodat mijn management daar vervolgens iets mee kan doen."

Dat een tweevoudig wereldkampioen Formule 1 het helemaal in Lammers ziet zitten, doet niet alleen zijn zelfvertrouwen goed, maar heeft ook een positieve impact op het aantal sponsorlogo's op de auto. "Het is voor mij heel fijn om te weten dat iemand zoals hij vertrouwen in mij heeft, al gaat het er natuurlijk vooral om dat ik er zelf veel vertrouwen in heb; dat is de belangrijkste factor", aldus Lammers. "Daarnaast merk ik dat sponsors ook sneller geïnteresseerd raken, nu ik zo’n grote naam achter me heb staan." Afgelopen week werd nog bekend dat Lammers vanaf dit jaar gaat samenwerken met Kroon-Oil.

De samenwerking met A14 Management betekent niet dat vader Jan zich nu afzijdig houdt van zijn zoons carrière. De voormalig Formule 1-coureur en winnaar van de 24 uur van Le Mans onderhoudt bijvoorbeeld nog altijd de relaties met de sponsors die al actief waren voordat A14 Management ten tonele verscheen. "Eigenlijk doen ze het een beetje fifty-fifty", zegt Lammers junior. "Mijn vader doet de sponsors die ik al had voordat A14 in beeld kwam, want daar had hij natuurlijk al goed contact mee. Dat is dus nog zijn job en dat doet hij supergoed. En A14 Management beheert de andere contacten die erbij zijn gekomen sinds ik bij hen zit."

René Lammers strijdt in de simulator tegen F1-coureurs Fernando Alonso en Gabriel Bortoleto. Foto door: Dutch Photo Agency

Bij het managementbureau van Alonso zitten heeft zo zijn voordelen. Zo mocht Lammers vorig jaar bij de Dutch Grand Prix een vrije training meekijken in de Aston Martin-garage. "Je hebt dan ook een koptelefoon op, waardoor je mee kunt luisteren met alles wat er over de radio wordt gezegd", aldus Lammers. "En je ziet hoe alle monteurs bezig zijn met het doorvoeren van aanpassingen aan de set-up. Dat was echt heel leuk om mee te maken."

Een andere 'bonus', zoals hij het zelf noemt, is dat alle coureurs die bij A14 Management zitten geregeld samen actief zijn op de simulator, waarbij Alonso zelf ook acte de présence geeft. "Ze hebben een competitie op de simulator", doet Lammers uit de doeken. "Dan kijken we wie de snelste rondetijd kan rijden. Daarbij neem ik het op tegen namen als Alonso en Bortoleto. En ondertussen hebben we contact met elkaar in een groepsapp. Dat zijn echt leuke dingen waar je tegelijkertijd ook veel van leert."

Lammers doet ter voorbereiding op de Eurocup-3 mee aan de Winter Series, die in het weekend van 21 en 22 februari van start gaat in Portimão. Het reguliere Eurocup-3-seizoen begint in het eerste weekend van mei op Paul Ricard.