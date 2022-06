De toekomst van Cupra in de autosport is elektrisch

Seat, en nu Cupra, heeft een uitgebreide en succesvolle geschiedenis in de autosport met deelname aan vele kampioenschappen en wedstrijden over de hele wereld. Sinds de geboorte van Cupra is het merk het vlaggenschip van mobiliteit, moderniteit en sportiviteit geworden voor de nieuwe generaties. Deze waarden zijn van de straat overgebracht naar de competitie met aanwezigheid in ETCR en Extreme E, twee kampioenschappen met een duidelijke focus op innovatie met elektrische voertuigen en formats die een show bieden die anders is dan bij traditionele races.

Tijdens de ETCR-race op het circuit van Jarama kon Wayne Griffiths met eigen ogen zien wat een weekend in dit kampioenschap inhoudt. Hij kon zo dicht bij zijn team zijn, dat hij als co-piloot in de Cupra e-Racer van regerend kampioen Mattias Ekström stapte.

Photo by: CUPRA

Griffiths genoot van zijn tijd op Jarama en raakte uiteindelijk overtuigd van het belang van dit soort kampioenschappen voor Cupra. "Autosport maakt deel uit van ons DNA," zei Griffiths, "maar het is duidelijk dat Cupra een merk is voor de volgende generatie autoliefhebbers. We moeten de volgende generatie autoliefhebbers dus een antwoord geven over wat autosport betekent in dit nieuwe tijdperk. Wat duidelijk is, is dat er in de toekomst geen uitstoot meer is. Ik denk niet dat racen op circuits met veel CO2-uitstoot echt acceptabel is voor de volgende generatie en daar moeten we een oplossing voor aanbieden."

Die oplossing is voor het Spaanse merk heel duidelijk: er wordt vol ingezet op ETCR en Extreme E om deze nieuwe groep autoliefhebbers aan zich te binden. "Toen ik bij het bedrijf kwam, deden we toerwagenraces. We hebben dus heel snel he besluit genomen om over te stappen op elektrisch", merkte Griffiths op met betrekking tot de overstap van de WTCR naar de elektrische kampioenschappen. "Laten we zien waar het in de toekomst heen gaat, maar ik denk dat zowel ETCR als Extreme E helpt om Cupra te positioneren als eigentijds merk voor de volgende generatie autoliefhebbers, met merkwaarden rond duurzaamheid én emotie."

Photo by: CUPRA

Griffiths is overtuigd van de waarden waarmee ETCR kan bijdragen aan de strategie van Cupra, maar hij vindt ook dat het kampioenschap zich beter moet positioneren om dit nieuwe publiek aan te trekken. "Extreme E is heel emotioneel racen. Het is ongelofelijk en het is een avontuur, het gaat naar gekke plaatsen over de hele wereld. Ik heb net met de organisatoren van ETCR gesproken dat we deze ervaring ook naar hier moeten halen", legt hij uit.

"Het is denk ik geweldig dat hier elektrische auto's racen, maar we racen in een omgeving waar van oudsher verbrandingsmotoren racen. Ik denk dat de omgeving ook moet veranderen als je deze jonge klanten aan je wil binden. Zet gaming zones op enzovoorts. Als je wilt dat ze hier komen, moet je hier een feestje bouwen en veel inclusiever zijn. Wat ik niet leuk vind, is dat je hier de VIP-gebieden hebt, dat de coureurs daar zijn. Alles is van elkaar gescheiden. Oké, de coureurs hebben privacy nodig en ze moeten gefocust zijn, maar ik denk dat we de mensen dichter bij de actie moeten brengen en er een meer emotionele ervaring van moeten maken."

Photo by: CUPRA

"Dit heeft veel potentie omdat toerwagens, zowel in het verleden als in de toekomst met elektrische auto's, een van de gebieden is waar je echt een brug kunt slaan tussen racewagens en straatauto's. Dat kan je uiteraard niet doen met veel andere klassen met prototypen of de Formule 1."

Een van de grootste problemen van ETCR is het gebrek aan interesse onder autofabrikanten in de eerste twee jaar van het kampioenschap. Alleen Cupra en Hyundai hebben tot dusver hun steun gegeven. "In de afgelopen twee jaar waren we druk met corona", betoogt Griffiths. "Corona kreeg twee jaar lang alle aandacht. Dat moet je accepteren, dus eigenlijk zijn we bezig met het eerste jaar. Wij doen mee, Hyundai doet mee, maar er moeten meer merken bij komen. Er moet meer competitie zijn met meer auto's, want ik denk dat het zeker spannend genoeg is als je naar de races kijkt. Ik denk dat het potentieel er is. Ik zei net tegen de heer [Marcello] Lotti dat we niet moeten proberen om de geschiedenisboeken te herschrijven en proberen deze geschiedenis elektrisch te maken. Het moet iets nieuws zijn, vermakelijk, boeiend, zowel online als offline, meer integrerend, we moeten mensen dichter bij de ervaring brengen en meer emotie toevoegen. Als dat lukt, kan het enorm worden."

Er ligt een plan om de volgende generatie WTCR-auto's hybride te maken. Griffiths sluit daarom de aanwezigheid van Cupra niet uit, maar hij erkent wel dat het lastig wordt om met een fabrieksteam deel te nemen. "We zullen racen met wat we qua straatauto's aanbieden", zegt hij. "We bieden elektrische auto's aan en Cupra is een geëlektrificeerd merk. Als we naar de lange termijn kijken, dan wordt het na 2030 volledig elektrisch."

Photo by: CUPRA

"Het duurt echter nog wel even voordat het 2030 is. Het is goed om de WTCR een kans te geven om naar onze hybride technologie en hybride auto's te kijken voor hun klasse. Onze manier om uitstoot te helpen verminderen terwijl we nog steeds leuke races kunnen houden is de sleutel, dus ik denk dat het de juiste stap is om met TCR's met verbrandingsmotor over te stappen op hybride. Het zou onacceptabel zijn om dat niet te doen. Maar als merk met onze eigen coureurs zijn we gefocust op de elektrische ETCR. Je moet ergens op gefocust zijn, niet op alles tegelijk. Qua hybride zullen we absoluut auto's leveren, want we leveren momenteel ook klantenauto's in de TCR-kampioenschappen. Maar als raceteam hangt het ervan af. We moeten gefocust zijn, we zijn een klein bedrijf en dus kunnen we niet alles doen wat we willen."