MIAMI, FL - 16 september 2022 - De openingsronde van de Le Mans Virtual Series 2022-2023, een samenwerking tussen Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) en de Automobile Club de l’Ouest (“ACO”), staat op het punt van beginnen. Het nieuwe seizoen trapt op vrijdag 16 september 2022 af, met op zaterdag de 8 uur van Bahrein. De LMVS biedt de grootste Endurance esports-grid buiten de virtuele 24 uur van Le Mans. De fans kunnen alle actie van de sterrijders live volgen.

Het vijf races tellende seizoen, met de virtuele 24 uur van Le Mans als grote finale, trekt grote namen aan als Max Verstappen, Romain Grosjean, Daniel Juncadella en Rudy van Buren. Zij nemen het onder meer op tegen de beste fabrieksrijders uit de esports. Door een reglementsverandering hoeven de pro-rijders dit seizoen niet meer aan alle evenementen deel te nemen.

Een link naar de TV-previewshow met alle details voor het nieuwe seizoen vind je hier, en de deelnemerslijst voor de openingsronde in Bahrein vind je hier.

De Le Mans Virtual Series zal opnieuw volledig live uitgezonden worden. De commentatoren geven met hun expertise, diepgaande kennis en analytische vaardigheden inzicht in de gebeurtenissen op het circuit, plus uitleg over de regels, het laatste nieuws en interviews.

Het presentatieteam wordt geleid door Martin Haven (ronde 2 en 3) en Ben Constanduros (ronde 1 en 4). Eerstgenoemde is een van de meest bekende commentatoren in de autosport en de stem van het FIA World Endurance Championship. Constanduros is het gezicht en de stem van het World Rally Championship en vele grote esports-kampioenschappen. Zij krijgen hulp van Chris McCarthy - die zijn sporen heeft verdiend als internationale commentator voor IndyCar en FIA F3 - en Lewis McGlade, die een encyclopedische kennis heeft van simracen en verslaggeving heeft verzorgd voor series als Formula Pro en Formula E Accelerate, maar ook real life GB3- en GB4-kampioenschappen.

De strijd tussen de 40 deelnemers zal waarschijnlijk weer hevig zijn in zowel de LMP- als de GTE-categorie, die via het rFactor 2-platform op hetzelfde circuit en hetzelfde tijdstip racen. Niet minder dan 120 coureurs gaan voor het eerst de strijd aan op het kleurrijke en iconische virtuele Bahrain International Circuit, een welkome aanvulling op de Le Mans Virtual Series.

Wijzigingen in het reglement met betrekking tot de samenstelling van de coureurs zijn nu onder meer:

De eis dat de FIA International licentiehouder (d.w.z. de profcoureur) slechts aan minimaal één van de reguliere LMVS-evenementen moet deelnemen;

Teams moeten niet minder dan drie rijders opstellen in elk van de eerste vier rondes, oplopend tot vier voor de 24 uur van Le Mans Virtual die in januari 2023 wordt gehouden;

Alle coureurs op het door een team opgestelde line-up moeten deelnemen aan tenminste één LMVS-ronde of de 24 uur van Le Mans Virtual; en

Wijzigingen in de rijdersbezetting nadat de officiële inschrijvingslijst voor die ronde bekend is gemaakt, resulteren in een tijdstraf die tijdens de race moet worden geïncasseerd. Speciale dispensatie kan per geval worden gegeven.

Uitzendschema:

Vrijdag 16 september:

19:10 – 19:55 Le Mans Virtual Cup Round 1 - RACE

20:00 Qualifying show live

20:10 – 20:30 Qualifying GTE

20:40 – 21:00 Qualifying LMP

Zaterdag 17 september:

10:00 – 12:00 Warm-up

13:30 Le Mans Virtual Series show live

14:00 8 Hours of Bahrain - RACE