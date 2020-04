Zes F1-coureurs zondag van start in virtuele GP van China

De Virtual Chinese Grand Prix is de derde in een reeks van online races, georganiseerd door de Formule 1 zelf. Met het wegvallen van de echte Grands Prix heeft de race-organisatie een online alternatief gezocht en gevonden: drie weken geleden werd het seizoen afgetrapt met de Virtual Bahrain Grand Prix. Die vond plaats op de dag dat de echter Grand Prix van Bahrein zou worden verreden. Als tweede race stond twee weken geleden eigenlijk de Grand Prix van Vietnam op het programma, maar omdat de virtuele variant van dat circuit niet is opgenomen in de game F1 2019 werd dat weekend gekozen voor de Virtual Australien Grand Prix.

De Virtual Grand Prix wint aan populariteit: aan de eerste van de simrace deden slechts twee van de huidige Formule 1-coureurs mee. Voor de Australian GP was dat aantal al opgeschroefd naar zes en dit keer doen diezelfde zes weer mee. Naast de F1-coureurs doet een aantal celebrities en online gamers mee aan de simrace. Zo heeft Red Bull de Belgische keeper van Real Madrid Thibaut Courtois vastgelegd om samen met Albon in actie te komen. In de komende dagen worden meer namen aangekondigd.

Net als ‘in’ Bahrein en Australië rijden de coureurs op het virtuele Shanghai International Circuit in wagens met dezelfde afstelling en een gelijk prestatieniveau. Het evenement begint komende zondag om 19.00 uur, twee uur eerder dan de vorige Virtual Grand Prix. Eerst wordt er gekwalificeerd, waarna een race van 28 ronden volgt. De race wordt uitgezonden via de kanalen van de Formule 1 op YouTube, Twitch en Facebook.