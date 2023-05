Geen Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend vanwege het noodweer en de daaropvolgende wateroverlast in de regio. Het annuleren van de race was voor Max Verstappen, Team Redline en Red Bull Racing Esports reden om de krachten te bundelen en met een nieuwe editie van Real Racers Never Quit op de proppen te komen. Onder deze naam werd in de coronaperiode al een reeks virtuele races afgewerkt en na de afgelasting van Imola is besloten om het concept weer van stal te halen, om zo geld in te zamelen voor noodhulp voor de getroffen regio.

Diverse topcoureurs uit het simracen én het echte racen maakten hun opwachting bij het evenement. Verstappen was er als initiatiefnemer natuurlijk bij, net als Formule 2-coureurs Richard Verschoor, Ayumu Iwasa en Jack Doohan. Ook Aston Martin-reserve Felipe Drugovich was van de partij tijdens het evenement in de game iRacing, dat bestond uit vier races van tien minuten op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, die met vier verschillende auto's werden verreden.

De eerste korte race op het virtuele Imola werd verreden met de Dallara Formule 3-auto, die tot enkele jaren geleden werd ingezet in onder meer het Europese F3-kampioenschap. In de kwalificatie verzekerde Verstappen zich van de pole-position voor de eerste krachtmeting en in de openingsfase behield hij de leiding, al slaagde F3-coureur Gabriel Bortoleto er wel in om de druk op te voeren. Bij de inhaalactie raakten Verstappen en Bortoleto elkaar, waardoor laatstgenoemde in het grind eindigde en simracer Chris Lulham in de aanval kon gaan bij de Red Bull Racing-coureur. Lulham kwam aanvankelijk voorbij, maar Verstappen counterde en zou de openingsrace uiteindelijk op zijn naam schrijven.

Kort gastoptreden van Lando Norris

In de Mazda MX-5 had Verstappen minder geluk. Hij moest de race vanaf P14 starten en zat daardoor in het gedrang in de eerste bochten, wat in de tweede chicane leidde tot contact met Gianni Vecchi. De tweevoudig F1-wereldkampioen wist zich in het restant van de door Iwasa gewonnen race nog terug te knokken naar de top-tien, om daarna in de Formule Ford 1600 pole-position te veroveren voor de derde race van de dag. In deze Formule Ford-bolides maakte McLaren F1-coureur Lando Norris onverwachts ook zijn opwachting.

Norris deed in de derde race meteen van zich spreken door een valse start te maken en zo de leiding te grijpen. In de loop van de race wist de van pole vertrokken Verstappen het gat te dichten en dat leidde tot een leuk gevechtje, waarbij Verstappen in Tosa buitenom voorbij Norris ging. De Nederlander zou echter ook deze race niet op zijn naam schrijven, nadat hij in de derde ronde spinde en daarmee een enorme chaos veroorzaakte. Uit de chaos kwam Doohan uiteindelijk bovendrijven als de derde verschillende winnaar van de dag.

Tot slot stond er nog een vierde race op het programma, waarvoor de coureurs en simraces in een Toyota GR86 stapten. Ook in deze bolide wist Verstappen de snelste tijd te rijden in de kwalificatie en bij de start wist hij de koppositie te behouden, al voerden Lulham en Sebastian Job meteen de druk op. Het slipstreamduel bij aanvang van de derde ronde eindigde echter in tranen, met Verstappen en Job als voornaamste verliezers. Lulham en Diogo Pinto profiteerden en konden gaan strijden om de zege. Het duel werd uiteindelijk gewonnen door Pinto, die er zodoende voor zorgde dat Real Racers Never Quit vier verschillende winnaars in vier races heeft opgeleverd. Verstappen reed de race wel uit, maar moest het na het incident doen met de dertiende stek.