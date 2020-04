“You did a Verstappen!” Leclerc en Albon clashen in simrace

In totaal werden zes races verreden, verdeeld over drie evenementen. Onder meer Ferrari F1-coureur Charles Leclerc stond aan de start, evenals Red Bull-rijder Alex Albon, McLaren-jongeling Lando Norris, Williams-coureurs Nicholas Latifi en George Russell en Alfa Romeo-man Antonio Giovinazzi.

De slotrace op de Red Bull Ring leverde een spectaculaire strijd op tussen Leclerc en Albon. Laatstgenoemde kwam als eerste over de meet maar kreeg na afloop een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. Het incident waarvoor de Thaise Brit bestraft werd had opvallend veel weg van de aanvaring tussen Leclerc en Max Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk 2018. Destijds mocht de Red Bull-piloot de zege houden.

