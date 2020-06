World RX kondigt nieuwe esports-evenementen aan

Het eerste evenement wordt op zondag 31 mei gehouden op het virtuele Yas Marina Circuit in Abu Dhabi voordat het kampioenschap een vervolg krijgt in Noorwegen, Zweden en Zuid-Afrika.

Tijdens de esports-evenementen komt een mix van World RX-coureurs in actie tegen gastrijders uit andere disciplines. Daarnaast komen nog enkele esporters in actie. De beste gamers komen tijdens een eigen halve finale en finale in actie, die worden voorafgaand aan de finales voor de echte coureurs gehouden.

Elk evenement bestaat uit 22 races, goed voor een show van 2,5 uur op de Facebook-pagina en het YouTube-kanaal van World RX, maar ook op Motorsport.tv.

“We zijn ontzettend blij met het succes dat we in deze periode aan onze fans hebben kunnen geven en zijn verheugd dat we nog meer actie kunnen bieden. We willen onze partners, coureurs en fans bedanken voor het steunen van dit nieuwe format en hopen in de toekomst meer te laten zien”, zei Paul Bellamy, Senior Vice President van Motorsport Events bij IMG.

“De vorige World RX-evenementen hebben aangetoond dat er echt behoefte en belangstelling is voor coureurs en fans om te racen en virtuele RX-content van wereldklasse te bekijken. Het is geweldig om te zien hoe de beste coureurs in actie komen in DiRT Rally 2.0, ze doen het met dezelfde passie als tijdens de reguliere raceweekenden”, aldus Ross Gowing, DiRT Rally Game-directeur bij Codemasters.

“Motorsport Games is blij met de verlengde samenwerking met het FIA World Rallycross Championship en Codemasters om meer World RX Esports aan te bieden”, zei Dmitry Kozko, CEO van Motorsport Games. “De kwaliteit van de voorgaande evenementen, in combinatie met de spetterende productie, hebben gezorgd voor een echt spektakel. Daarmee hebben we laten zien dat Motorsport Games een belangrijke esports-partner is voor rechtenhouders.”

World RX Esports-kalender

31 Mei - World RX Esports Abu Dhabi – Yas Marina Circuit

21 June - World RX Esports Norway – Hell

28 June - World RX Esports Sweden – Holjes

19 July - World RX Esports South Africa – Cape Town