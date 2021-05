Frijns en Visser scheuren door virtuele straten van Maastricht

Na de eerste drie races op de wereldberoemde circuits van Silverstone, Sebring en Sepang trokken de deelnemers aan het World eX-kampioenschap donderdag naar het virtuele zuiden van ons land. Het in rFactor 2 ontworpen stratencircuit van Maastricht voerde de coureurs in een rondje van zo’n acht kilometer vanaf de Noorderbrug onder andere door de Koning Willem-Alexandertunnel langs de A2, om vervolgens via de John F. Kennedybrug op de Maasboulevard te belanden. Met de 1000pk sterke eX ZERO, ’s werelds snelste virtuele elektrische raceauto, lagen de snelheden er regelmatig ver boven de 300 kilometer per uur.

Het razendsnelle stratencircuit bleek ook een behoorlijke uitdaging voor Le Mans-winnaar en World eX-medeoprichter Mike Rockenfeller, die vooraf al even kennismaakte met het bijzondere stratencircuit.

Onboard: Een rondje Maastricht met Mike Rockenfeller

Op donderdagavond mocht een ijzersterk deelnemersveld van 22 coureurs gaan strijden om de winst in Maastricht. Aan de start stonden naast simracers ook professionele coureurs als voormalig F1-coureur Bruno Senna. Drie Nederlanders maakten hun opwachting in de races: naast vaste eX Prix-deelnemers Beitske Visser en Liam de Waal, had namelijk ook Formule E-klassementsleider Robin Frijns een wildcard gekregen om deel te nemen aan de race door zijn thuisstad.

Team Grosjean pakt 1-2

Frijns strandde uiteindelijk in de kwartfinale, terwijl Visser een ronde later sneuvelde in de halve finale. De Waal wist wel door te stoten naar de finale, maar daarin moest hij nipt zijn meerdere erkennen in het R8G Esports-team van Romain Grosjean. De Est Risto Kapper pakte de overwinning in de World eX Prix of The Netherlands voor teamgenoot Gordon Mutch. De Waal eindigde met een derde plek wel nog op het podium.

R8G Esports-teamgenoten Risto Kappet en Gordon Mutch in de Koning Willem-Alexandertunnel Photo by: VCO