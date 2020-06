Belgisch succes in ronde 6 van de FE Race at Home Challenge

Vandoorne was de virtuele race op het Brooklyn Street Circuit vanaf pole vertrokken. Het was al de vierde keer in zes races dat de Mercedes EQ-coureur de snelste kwalificatietijd had genoteerd en vanaf P1 mocht vertrekken. Dit keer wist de voormalig Formule 1-coureur zijn pole ook om te zetten in een zege.

Hij had daar wel wat hulp van zijn collega's voor nodig. Direct na de start vloog vrijwel het hele veld – zonder de geschorste Daniel Abt – bij de eerste bocht linksaf in elkaar. Aanstichter van het onheil was Porsche-coureur Neel Jani die vanaf P3 de nummer twee Maximilian Guenther (BMW) voorbij wilde steken. De actie eindigde in tranen met een massale opstopping.

Vandoorne zag het tafereel tevreden aan in zijn achteruitkijkspiegels en lag binnen een ronde al ruim drie seconden voor op het complete veld. Hij kon ongestoord naar huis rijden en wist en passant ook nog de snelste ronde te noteren. Tweede werd de sterk rijdende Mahindra Racing-coureur Pascal Wehrlein. Oliver Rowland werd in de Nissan e.dams derde.

Minder succes was er vandaag voor de Nederlanders: Robin Frijns en Nyck de Vries waren vanaf de 21ste en 22ste plaats vertrokken en konden geen vuist maken.

Dankzij zijn zege gaat Vandoorne nu aan de leiding in de tussenstand van de Formule E Race at Home Challenge. Hij wipt in het klassement nipt over Wehrlein heen, terwijl Guenther derde blijft. Volgend weekend wordt de zevende en laatste ronde van het virtuele Formule E-kampioenschap verreden. Ook die is natuurlijk weer te zien op Motorsport.tv.

Formula E Race at Home Challenge - Top 10 na ronde 6

1. Stoffel Vandoorne 105

2. Pascal Wehrlein 103

3. Maximilian Guenther 73

4. Oliver Rowland 58

5. Robin Frijns 48

6. Neel Jani 35

7. Nico Muller 29

8. Edoardo Mortara 27

9. Antonio Felix da Costa 26

10. James Calado 25

Chaos bij de start van de Formule E Race at Home Challenge