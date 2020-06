Winnaars virtuele Le Mans hadden maar halve liter brandstof over

Deletraz, in het dagelijks leven reservecoureur bij het Haas Formule 1-team, vormde afgelopen weekend een team met Mercedes GT-coureur Raffaele Marciello en simcoureurs Kuba Brzezinski en Nikodem Wisniewski voor de virtuele versie van de 24 uur van Le Mans. Wisniewski zat in de slotfase van de wedstrijd achter het stuur en moest extreem brandstof sparen om de finish te kunnen halen. Dat het allemaal maar zeer weinig scheelde, bleek wel uit het feit dat de #1 Rebellion Williams Esport-bolide na het passeren van de eindstreep stilviel.

“Een uur voor het einde zagen we in dat we op de verkeerde strategie zaten”, laat Deletraz aan Motorsport.com weten. “We besloten tijdens de laatste twee stints een ronde extra brandstof te sparen door extreem zuinig te gaan rijden. We schakelden de motoren op bepaalde momenten uit en gingen ontzettend veel slipstreamen. Het zou mij nooit zijn gelukt, maar Niko kreeg het voor elkaar. Hij heeft het zeer goed gedaan. We hadden aan de streep maar een halve liter brandstof over dus we konden niet eens op eigen kracht terug naar de pits rijden. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest na een simrace. Zelfs niet na een echte race. Het was een episch evenement. De grid was zo groot en het niveau lag zo hoog; dit was de grootste esports-race ooit.”

'Zonder hulp van #13 niet gewonnen'

Het was uiteindelijk een ‘team effort’ want de zege in de virtuele Le Mans was niet mogelijk geweest zonder het verdedigende werk van de #13 Rebellion Williams Esport-bolide. Michael Romanidis moest, liggend op de tweede positie, flink aan de bak om de oprukkende Jernej Simoncic in de #4 ByKolles zo lang mogelijk op te houden. Met nog een minuut of twintig te gaan moest de Griek zijn meerdere erkennen in de Sloveen, maar die had daarna niet voldoende tijd meer om het gat van twintig seconden naar de #1 Rebellion Williams dicht te rijden.

Teammanager Javier Guerra van Rebellion Williams Esport zei over de slotfase van de race tegen Motorsport.com: “Met nog vier uur te gaan was er een rode vlag en daarmee verloren we de voorsprong waar we de hele nacht zo hard voor hadden gevochten. De eerste rode vlag pakte geweldig voor ons uit want de #1 lag toen tiende en was ver verwijderd van de overwinning, maar de tweede rode vlag bracht ons in een lastige situatie.” Een uur voor de finish werd dus duidelijk dat de #1 te weinig brandstof aan boord had om de race op een goede snelheid uit te kunnen rijden. Guerra: “We spraken met onze rijders en zij wilden graag blijven pushen en zes minuten voor het einde nog eens binnenkomen, maar we besloten uiteindelijk om zoveel mogelijk brandstof te sparen en eventueel onze tweede positie op te offeren voor de overwinning.”

“Met de #1 verloren we twee seconden per ronde terwijl de #13 ervoor moest zorgen dat de auto van ByKolles zoveel mogelijk tijd verloor. Het kwam dus echt aan op teamwork, want de ByKolles was sneller en volgens onze berekeningen zouden ze tegen het einde van de race met ons om de overwinning hebben gevochten. Maar zodoende hadden we op de meet geen brandstof meer over”, vervolgt Guerra. “Ik heb de zege dan ook pas gevierd nadat we over de finishlijn waren gekomen. Het had immers zomaar gekund dat we in de laatste paar meters zonder brandstof waren komen te staan. Zonder de hulp van de teamgenoten in auto #13 hadden we deze race niet gewonnen, dat is een ding wat zeker is.”

Met medewerking van José Carlos de Celis en Josh Suttill

