Winnaars Le Mans 24 Virtual ook in virtuele Race of Champions

Afgelopen weekend zegevierden Mercedes GT-coureur Marciello en Haas F1-reserve Deletraz tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans. De twee deelden de Rebellion Williams Esports-wagen met de Poolse simracers Nikodem Wisniewski en Kuba Brzezinski. Voormalig DTM-kampioen en BMW-fabrieksrijder Bruno Spengler werd gekroond tot kampioen in de IMSA iRacing Pro Series.

De drie komen op zaterdag 28 juni in actie tijdens de eerste editie van de virtuele Race of Champions. Het format is vergelijkbaar met het echte evenement, er wordt gereden op virtuele locaties zoals Gran Canaria en Wembley Stadium.

Eerder was al bekend dat Stoffel Vandoorne, Petter Solberg, René Rast en regerend ROC-kampioen Benito Guerra meedoen aan het evenement. Simracers over de gehele wereld hebben bovendien de kans om mee te doen via de eROC-kwalificatie. De snelste coureurs nemen het op tegen eROC-kampioenen James Baldwin en Enzo Bonito voor een startplek in het evenement.

Net zoals de virtuele 24 uur van Le Mans wordt de virtuele Race of Champions georganiseerd in samenwerking met Motorsport Games. Het evenement is te zien op Motorsport.com.