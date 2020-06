Wetenschappelijke benadering simracen ‘steeds belangrijker’

McLaren F1-coureur Norris heeft de afgelopen tijd aan tal van online evenementen meegedaan. De Brit maakte vorige maand zijn debuut in de officiële IndyCar iRacing Challenge op het Circuit of the Americas en ging er met de overwinning vandoor. Een week later was hij ook op Indianapolis weer sterk onderweg, maar een controversieel incident met Simon Pagenaud hield hem daar van de overwinning.

In aanloop naar de beide evenementen werkte Norris samen met voormalig McLaren F1-engineer Andrew Jarvis, die tegenwoordig voor het IndyCar-programma van de renstal uit Woking werkt. Omdat er in het simracen veel aan details gewerkt kan worden, vond Norris het belangrijk om de races aan te pakken alsof het echte wedstrijden waren.

“Ik denk dat ik nog nooit op deze manier gewerkt heb, zoals we gedaan hebben voor de IndyCar-race”, zei Norris in een interview met Sky Sports. “Met de hulp van Jarv en enkele andere McLaren-jongens. Ik heb gewerkt met het McLaren Arrow SP-team, met Pato [O’Ward], Ollie [Askew] en Robert Wickens. Door goed naar de data te kijken en samen te werken met mijn F1-engineer van vorig jaar, begrijp ik echt hoe we aan verschillende zaken kunnen werken. Heel veel dingen die ik al op het echte circuit deed, herhaalde ik ook op de goede manier in de simulator. Er waren ook slechte aspecten, en het is mooi om daar aan te kunnen werken.”

Door het analyseren van de data had Norris ook daadwerkelijk de kans om zichzelf te verbeteren. “De benadering is behoorlijk wetenschappelijk, data wordt belangrijker en de programma’s waarmee we analyses maken worden steeds beter”, gaf Norris toe. “Het is natuurlijk niet helemaal echt, het blijft een simulatie. Maar je hebt wel de mogelijkheid om goed in bepaalde zaken te duiken, de data te bestuderen en zodoende tot een goede afstelling te komen en zelf beter te worden. Het is zeer interactief om zo te werken.”

Met medewerking van Luke Smith