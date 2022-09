Wat te verwachten van finale Sim Formula Europe? "Veel slipstreamen"

De finale van Sim Formula Europe 2022 stond aanvankelijk gepland voor januari tijdens de Sim Expo in het MECC in Maastricht, maar vanwege het coronavirus werd de beurs uitgesteld tot september en later zelfs tot januari 2023. Wel is besloten om de Sim Formula Europe-finale gewoon in september te verrijden, al gebeurt dat nu dus niet op locatie in Maastricht. Desondanks staan er vrijdagavond acht coureurs aan de start om in de game rFactor 2 te strijden voor een prijzenpot van 10.000 euro, terwijl er voor de winnaar ook een set Sim Pedals Ultimate van Heusinkveld klaarligt.

Om de eerste prijs te bemachtigen, dienen de coureurs het uitdagende stratencircuit van Maastricht te bedwingen in de McLaren Senna GTR. Het 8 kilometer lange circuit is nog onbekend terrein voor Kevin Siggy, die als een van de acht finalisten van Sim Formula Europe 2022 nog nooit op het virtuele circuit reed. "Ik heb het circuit wel enkele keren gezien. Ik heb de bochten op kruisingen en de afrit gezien. Op het oog is het een circuit met lange bochten en lange rechte stukken", vertelt Siggy in gesprek met Motorsport.com. "Ik heb er zelf nog niet op gereden, maar het ziet er best spannend uit en ik denk dat de race fantastisch wordt. Dat geldt vooral voor bocht 1. Ik zag dat het daar twee jaar geleden chaos was. Laten we afwachten of dat opnieuw gebeurt, maar het lijkt mij een interessant circuit en ik kijk ernaar uit om erop te rijden."

Eerste bocht en lange tunnel cruciale punten

Met de eerste bocht haalt Siggy meteen het punt van het circuit aan dat in zijn ogen het belangrijkste is. "Die zit vlak voor een tunnel en die tunnel wordt ook belangrijk, want dat is waar het meeste geslipstreamd gaat worden. Ik denk dat je in de daaropvolgende bocht een actie kan maken, dus ik denk dat deze twee secties het belangrijkste worden", legt de coureur van Team Redline - waarvoor onder andere ook Max Verstappen en Rudy van Buren hun simraces rijden - uit. "Bij de start wil je namelijk een goede positie verkrijgen en met een voorsprong de tunnel in, want het is een heel krappe eerste bocht. Daarna draait het erom dat je het gat vasthoudt en niet door anderen wordt ingehaald met de slipstream."

Voor Siggy wordt het de eerste keer dat hij deelneemt aan de finale van Sim Formula Europe. Dat doet hij dus meteen op een circuit dat hij niet kent en ook in een auto, de McLaren Senna GTR, waar hij weinig ervaring mee heeft. De Sloveen begint dan ook niet met heel hoge verwachtingen aan de race. "Ik heb weinig ronden gereden en het is even geleden dat ik met deze auto heb gereden, volgens mij was de laatste keer in januari. Ik ga dus moeten wennen aan de auto en die ook af moeten stellen. Hopelijk geeft de beginafstelling ons een goed startpunt. Daarnaast moet ik de baan leren kennen. Het gaat niet makkelijk worden", concludeert Siggy. "Het wordt lastig, maar ik hoop de top-vijf te kunnen halen. Strijden om de overwinning gaat niet lukken, want zoveel kennis over de auto heb ik niet, maar ik ga gewoon mijn best doen. Je weet het nooit, wellicht vindt ik iets bijzonders in de afstelling en gaat dat mij helpen. Ik denk dat ik de skills wel heb om goed mee te doen, maar ik weet niet of ik de juiste afstelling heb."



Twee voormalig winnaars geen topfavoriet voor zege

Siggy neemt het vrijdagavond op tegen de Nederlander Yuri Kasdorp van Red Bull Racing Esports, Jernej Simoncic van Burst esport en Petar Brljak van Williams Esports. Het viertal wordt aangevuld met een kwart van R8G Esports, bestaande uit Jiri Toman, Marcell Csincsik, 2020-winnaar Risto Kappet en titelverdediger Erhan Jajovski. Toch wijst Siggy de twee voormalig Sim Formula Europe-winnaars niet aan als de favorieten voor 2022: "Ik denk dat Marcell Csinscik de beste kans heeft. Hij is geweldig in deze auto, hij kent de auto al een tijdje en weet hoe hij hem moet afstellen. Ik verwacht dat hij de te kloppen man is. Anderen als Erhan Jajovski maken ook kans, maar ik denk dat Marcell de favoriet is."

De finale van Sim Formula Europe 2022 begint vrijdag 23 september om 18.30 uur. In rFactor 2 wordt gereden op het stratencircuit van Maastricht, de geselecteerde auto is de McLaren Senna GTR. Motorsport.com zendt de race live uit.