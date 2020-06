Verstappen aanvoerder in ijzersterk startveld virtuele 24 uur Le Mans

Dankzij de coronacrisis heeft het simracen een enorme vlucht genomen. Een groot aantal belangrijke kampioenschappen kwam met een eigen virtueel kampioenschap toen de actie op het circuit stilviel. In korte tijd groeide de virtuele racewereld uit tot een enorme rage waarin de ervaren simracers het op konden nemen tegen de helden uit de Formule 1, Formule E en IndyCar. Anderzijds kwamen professionele coureurs erachter dat er veel meer schuilgaat achter het simracen dan zij aanvankelijk dachten. Ook kwamen ze er al doende achter dat het niveau van simracers vele malen hoger ligt dan zij vooraf verwacht hadden. Hoe realistisch de games tegenwoordig ook zijn, er blijft altijd een verschil met de echte wereld. Het staat echter buiten kijf dat de beide disciplines elkaar aanvullen en daarom ook bestaansrecht hebben. Tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans komen deze beide werelden samen.

LMP2: Sterrenensemble present in snelste klasse

Het startveld van de virtuele 24 uur van Le Mans is opgedeeld in twee klassen, te beginnen met de LMP2. Tijdens dit evenement wordt gereden met de Oreca 07 LMP2. Ook LMP1-teams Toyota Gazoo Racing en Rebellion komen dus met deze wagen in actie. In het geval van de Zwitserse renstal, dat in september na de 24 uur van Le Mans stopt met de activiteiten in de autosport, komt men met drie wagens in actie. Rebellion is voor de inzet van simracers (maximaal twee simracers per inschrijving) een samenwerking aangegaan met het Esports-team van Williams. Toyota zet daarentegen de drie vaste coureurs op de LMP1-wagen in, aangevuld met een simracer. In het geval van de #8 is dat de Nederlandse simracer Yuri Kasdorp. Hij stapt in bij Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Kenta Yamashita.

Het mooie van de 24 uur van Le Mans is dat coureurs uit allerlei windstreken meedoen aan de race. Zo heeft Team Redline drie wagens in de race, twee daarvan in samenwerking met Jota Sport. In de #20 wagen neemt Red Bull F1-coureur Max Verstappen plaats met McLaren-rijder Lando Norris. Simracers Atze Kerkhof en Greger Huttu nemen naast de beide F1-sterren plaats. Op basis van resultaten in het verleden mag deze equipe toch aangestipt worden als een van de grote kanshebbers. Ze krijgen flink wat tegenstand, misschien wel vanuit de eigen gelederen. Rudy van Buren slaat de handen ineen met Antonio Felix da Costa, Felix Rosenqvist en Kevin Siggy in de #38 Jota Team Redline-bolide.

Stoffel Vandoorne kende de afgelopen weken al flink wat succes in de Formule E Race at Home Challenge, hij stapt dit weekend in bij Veloce Esports met Norman Nato, Eamonn Murphy en Tomek Poradzisz. Alle ogen bij Veloce Esports zijn overigens gericht op de Frans-Nederlandse equipe van Jean-Eric Vergne en Pierre Gasly die dit weekend samenwerken met de bewezen simracers Jarno Opmeer en Isaac Gillisen.

Team Penske keert voor het eerst in jaren terug op het Circuit de la Sarthe. Het team verschijnt met een volledige line-up aan professionele coureurs aan de start en is door een gebrek aan simracers niet direct een kanshebber voor de eindzege. Toch is de line-up met Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud, Dane Cameron en Ricky Taylor eentje om van te watertanden. Nog eens twee F1-giganten werken samen in de #14 FA Racing/Torque Esports-inschrijving: Fernando Alonso en Rubens Barrichello. Kortom: aan grote namen geen gebrek in de LMP2-klasse.

GTE: Sterke mix tussen fabrieks- en privéteams

Alle fabrieksteams die mee zouden doen bij de ‘echte’ race zijn ook hier van de partij. Ferrari, Corvette, Aston Martin en Porsche zetten allemaal hun eigen wagens in. Speciaal voor deze wedstrijd is de Ferrari 488 GTE toegevoegd aan het spel rFactor 2. Corvette zal gebruik maken van de C7.R, de auto waarmee ze tot vorig jaar ook op het echte Le Mans uitkwamen. Met alleen deze fabriekswagens zit het veld al op twaalf bolides. Allemaal worden ze bestuurd door coureurs die ook in normale omstandigheden voor ze rijden, in het WEC of in andere klassen. Zo rijden onder andere Charles Leclerc en Antonio Giovinazzi voor Ferrari, Nicky Catsburg en Jan Magnussen voor Corvette, André Lotterer en Neel Jani voor Porsche en Darren Turner en Alexander Lynn voor Aston Martin. De line-ups worden aangevuld met simracers. Een van hen is Nederlander Jordy Zwiers in de #71 Ferrari.

Ook enkele privéteams zijn interessant om in de gaten te gaan houden. Zo komt het team van Strong Together, een organisatie voor het goede doel van prinses Charlene van Monaco, in actie met een opvallend sterke groep coureurs. Giancarlo Fisichella en Felipe Massa rijden in de #54 Ferrari. Het zal alleen de vraag zijn of ze genoeg ervaring hebben in de simulator om mee te kunnen met de fulltime simcoureurs. Ook het team van Mahle Racing team oogt sterk. Simcoureur en content creator Jimmy Broadbent staat voor hen aan de start, net als Robert Wickens. De Canadees zou eerst niet deelnemen, maar vervangt Jamie Chadwick.

Zaterdagmiddag om 15.00 uur doven de lichten op het virtuele Circuit de la Sarthe en 24 uur later weten we wie de winnaar is van de virtuele 24 uur van Le Mans. De race is in zijn geheel en onafgebroken te volgen via een stream op Motorsport.com.

Video: Giedo van der Garde over de voorbereiding op Le Mans